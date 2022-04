Javier Milei cruzó en duros términos a Elisa Carrió y la acusó de formar parte de la casta política: “Nunca laburó, tiene su CUIL invicto”

El diputado nacional Javier Milei cruzó en duros términos este miércoles a la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien ayer en una entrevista por LN+ se manifestó crítica de su figura y lo tildó de “inestable”. En respuesta, el libertario acusó a la exlegisladora de formar parte de la casta política y sentenció: “Tiene su CUIL invicto”.

En diálogo con Radio Con Vos, al economista le preguntaron si estaba al tanto de las declaraciones realizadas por la opositora y este contestó: “He visto pasar algunas y que alguien tan incoherente me diga incoherente ni me preocupa. La verdad es que Carrió abraza a todas las ideas que hundieron al país en la pobreza: es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto y no ha podido construir nada en su carrera política”.

Tras ello agregó: “Además, cada una de las cosas que ha impulsado han sido aberrantes. La más reciente es la Ley de Góndolas, que es una atrocidad, donde además en el medio del discurso dice que ojalá quiebren los supermercados... Tiene una forma de ver la economía propia de las ideas que hunden al país y debe tener por lo menos 25 o 30 años haciendo daño en la política. Así que lo que pueda decir Carrió no me hace ni cosquillas en los talones”.

Los dichos de Milei fueron una devolución de gentilezas después de que anoche la líder de la CC se manifestara muy crítica de su figura y lo describiera como “un emergente del cansancio, la bronca, y de la ausencia de formación de las generaciones jóvenes” y “el mayor fracaso de la educación kirchnerista ideologizada”.

En su análisis, la exdiputada sostuvo que “ha desaparecido la figura simbólica del padre” en las sociedades actuales y llamó a trabajar desde las instituciones para llenar ese vacío. Opinó que esa figura debe permitir el deseo, pero, al mismo tiempo, imponer límites, y opinó que el proyecto del legislador de La Libertad Avanza no cumple con esa premisa.

“Esa figura no puede ser Milei, por su inestabilidad. Él está tan indefenso como otros. Se nota que en su carácter es tan inestable como lo son quienes lo siguen”, remató.