Javier Milei dijo que no está de acuerdo con los elogios de Victoria Villarruel a Isabel Perón

El presidente Javier Milei apuntó este domingo por la noche contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por los elogios que dirigió hacia Isabel Perón durante un encuentro que mantuvieron en Madrid tras su visita al Papa Francisco. “Yo no lo hubiera hecho”, resumió el líder de La Libertad Avanza (LLA).

En una entrevista televisiva con TN, el jefe de Estado se mostró en desacuerdo con la postal que ambas protagonizaron y la inauguración de un busto de la expresidenta en Casa Rosada. Tras su paso por el 60° Coloquio de IDEA y el Tech Forum Argentina, Milei opinó: “ Yo no lo hubiera hecho. Para mi el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”.

A lo largo de la charla, hizo mención también al término deep motosierra, acuñado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenneger durante su paso por Mar del Plata. “La motosierra no para nunca. En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás”, reforzó el mandatario.

Sobre el malestar político entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, dijo: “No es un problema para mí. Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro”.

Noticia en desarrollo.

