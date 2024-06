Javier Milei en España: denuncian en Madrid que es ilegal la medalla que le otorgará Isabel Díaz Ayuso

Escuchar

Si le faltaba condimento político a la nueva visita de Javier Milei a España, se sumó en las últimas horas una denuncia pública contra la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la distinción oficial que le dará este viernes al presidente argentino. La agrupación de izquierda Más Madrid advirtió que es irregular otorgarle a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid porque no se cumplen requisitos incluidos en la ley que regula este tipo de homenajes.

La polémica refiere al artículo 10 de esa normativa, sancionada este año, donde se establece que la condecoración “se otorgará como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional”. Enfrentado con el gobierno del socialista Pedro Sánchez, el Presidente enmarcó su viaje a España como una visita de carácter personal en la que originalmente iba a recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, un think tank libertario.

Ayuso -acérrima rival de Sánchez y figura central del Partido Popular (PP)- aprovechó la oportunidad para homenajear a Milei en la sede del gobierno regional, en el palacio que se levanta frente a la Puerta del Sol. Pero sus opositores insisten en que no tuvo en cuenta la condición informal del viaje de Milei. El gobierno argentino intentó elevar el estatus de la visita, al pedir una audiencia con el rey Felipe VI, que no le fue concedida: la Casa Real no asume funciones diplomáticas sin coordinar con la presidencia del gobierno.

La denuncia por la supuesta ilegalidad de la medalla que recibirá Milei la presentó la diputada regional Manuela Bergerot, nacida en la Argentina en 1976 y que se radicó de niña en España junto con sus padres exiliados (su madre militaba en Montoneros y tenía relación con la familia de Estela de Carlotto; su padre estuvo preso por la dictadura y fue obligado a salir del país). Ella militó en Podemos desde su fundación y luego pasó a Más Madrid, un desprendimiento que lidera Íñigo Errejón. Ahora es portavoz parlamentaria de su bloque en la Asamblea de Madrid.

“El viaje de Javier Milei a Madrid no consta como visita oficial, sino que ha sido publicitado como una visita privada con el objetivo de recibir personalmente una condecoración por parte de un espacio de propaganda ideológica extremista contrario a la justicia social. No se cumple, por tanto, el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la Ley madrileña”, expuso Bergerot en una carta dirigida a Díaz Ayuso.

Milei con Santiago Abascal, de Vox, en su última visita a Madrid A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

Cita, además, el artículo 11 de la ley, referido a que la medalla se concede mediante Decreto de Presidencia de la Comunidad de Madrid. “No existe constancia de que se haya aprobado Decreto alguno y en ningún caso ha sido publicado en el Boletín Oficial ni remitido a la Asamblea. La persona de Javier Milei no merece en ningún caso el reconocimiento por parte de una institución democrática como la Comunidad de Madrid que forma parte de un Estado social y democrático de Derecho como es España”, enfatizó.

Y acusó a Díaz Ayuso de “deslealtad” con las instituciones, al ponerse “de parte de un gobierno extranjero frente a la política exterior de España”. Consideró “un bochorno” la decisión de homenajear a Milei.

“Más allá de las obvias consideraciones políticas y democráticas, en este caso simplemente no se cumplen las exigencias legales para entregar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Javier Milei en su visita privada de junio de 2024″, añadió, al tiempo que pidió la suspensión del acto.

La diputada regional Manuela Bergerot Carlos Luján - Europa Press - Carlos Luján - Europa Press

Los motivos de Ayuso

La Comunidad de Madrid informó oficialmente este jueves la decisión de entregar la condecoración a Milei. Lo hace “en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano”.

El comunicado agrega: “Esta condecoración se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea. Milei ostenta la presidencia de este país desde el pasado 10 de diciembre de 2023. Actualmente, viven en la región 48.000 ciudadanos de Argentina, situándose entre los 20 grupos de población extranjera más numeroso. Por su parte, hay 72 empresas en España procedentes de este país, de las que 36 se ubican en Madrid, comunidad autónoma que recibe, además, el 97% de la inversión argentina que llega a España”.

En los últimos años, han recibido esta distinción, entre otros, el dirigente venezolano Juan Guaidó (2020); el titular del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

Malestar de Sánchez

El gobierno de Sánchez ha reaccionado con críticas a la decisión de Ayuso, según consignó un despacho de la agencia EFE. Ha lamentado, por un lado, que la presidenta madrileña haga “gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones” por no informar de su encuentro con el mandatario argentino.

Según fuentes diplomáticas citada por la agencia estatal, la Ley de la Acción y del Servicio Exterior obliga a los presidentes autonómicos a informar al Ministerio de Exteriores cuando se reúnen con mandatarios extranjeros. Y consideraron que “resulta sorprendente y anómalo” que Milei no haya solicitado reunirse con el presidente del gobierno en ninguna de las visitas que ha realizado a España siendo presidente.

