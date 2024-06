Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 00.25 | Milei llegó a El Salvador para participar de la nueva toma de posesión de Bukele

Tras finalizar su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei aterrizó este viernes por la noche en El Salvador, donde este sábado participará de la asunción presidencial de Nayib Bukele. El titular del Ejecutivo nacional fue recibido por la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco.

El Presidente Javier Milei arribó a El Salvador para asistir a la investidura del Presidente Nayib Bukele. pic.twitter.com/N9IAyt7y4N — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 1, 2024

Milei llegó a suelo salvadoreño luego de que al arribaran al país centroamericano figuras como el rey Felipe de España; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro Zelaya; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; entre otros.

Bukele no asistió a Buenos Aires para presenciar la investidura de Milei. Envió a su ministro de Hacienda y Seguridad Pública, Héctor Villatoro. Luego de que el líder de La Libertad Avanza se impusiera ante Sergio Massa en el balotaje del pasado 19 de noviembre, el salvadoreño fue uno de los primeros mandatarios en felicitarlo.

02.46 | La candidatura de Lijo, espejo del país

Por Héctor Guyot

Una economía en la lona, que el Gobierno intenta resucitar, es hoy el problema más urgente y doloroso del país. A la vez, el desierto de la recesión refleja la suma de errores que los argentinos acumulamos en las últimas décadas. Pero si queremos mirarnos al espejo y enfrentar de manera más sincera el mal que nos corroe, no encuentro nada mejor que el camino que está haciendo el juez Ariel Lijo para llegar a la Corte Suprema. Confirma que la raíz de nuestros problemas reside en una falla moral muy particular, muy nuestra, que consiste no solo en obrar mal, sino en justificar esas acciones contrarias a lo que dicta la conciencia con un palabrerío lleno de mentiras que apunta a hacer pasar el mal por bien. Así, nos degradamos por partida doble: sufrimos las consecuencias de esas acciones perversas y además agregamos cuotas extra de hipocresía y cinismo en una sociedad en que la palabra, por estos abusos, ha perdido buena parte de su valor.

El caso de Lijo excede las ideologías. Por eso es un espejo más brutal. Cuando uno intentaba desarticular el relato kirchnerista, sabía que junto con los advenedizos había militantes que defendían de buena fe aquel falso progresismo. Ahora que el péndulo pasó al otro extremo, muchos abrazan el dogma libertario a rajatabla porque creen en él con fervor. Las razones por las que unos y otros resignan su capacidad crítica, o el poder de avalar ciertas cosas y cuestionar otras, es un tema aparte. Lo que importa es que el caso Lijo no deja espacio para la buena fe o la ingenuidad. Los hechos lo dicen todo.

Leé el artículo completo acá.

02.14 | La ciudad de cemento que navega con aeronaves de guerra de EE. UU. por la plataforma continental argentina

Por Camila Dolabjian

MAR DEL PLATA (Enviada especial).- A 110 millas (unos 180 kilómetros) de aquí hay una ciudad de concreto y acero que transporta alrededor del planeta a más de 45 aeronaves y helicópteros de combate e inteligencia estadounidenses. Es uno de los portaaviones más grandes del mundo, con una longitud equivalente a casi cinco obeliscos. Hoy, el USS George Washington está a las afueras de la costa bonaerense, moviéndose lentamente en dirección al sur. Pasará a través del estrecho de Magallanes, subirá por el Pacífico, hará una parada en Valparaíso, Chile y luego continuará al norte pasando por Perú y Ecuador.

El portaaviones nuclear USS George Washington, en aguas argentinas

La última vez que una embarcación de este porte estuvo en la plataforma continental argentina fue en 2015. En los últimos nueve años, otros países de la región, como Chile en 2022, recibieron visitas de otros portaaviones, pero nuestro país no. Consultada al respecto, la embajada de Estados Unidos aseguró a LA NACION que no se debe a que la Argentina haya quedado afuera de alguna misión de las fuerzas armadas de ese país, aunque no pudieron confirmar que la Argentina no haya preferido quedar afuera de este tipo de ejercicios.

Leé el artículo completo acá.

01.30 | Oscar Parrilli al secretario de Energía: “No sabe”

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) y persona de extrema confianza de Cristina Kirchner apuntó contra Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía del Gobierno luego de que el funcionario de Javier Milei criticara a la exvicepresidenta.

“Sr. Ministro, además de no saber cuál es el costo de producción del barril de petróleo en la Argentina, tampoco sabe cómo manejar el problema del gas para el invierno en nuestro país”, escribió el legislador a Rodríguez Chirillo, a quien confundió el cargo, ya que no es ministro.

Tercero, en relación a las plantas compresoras y los gráficos que publica, su gestión firmó recién el 26 de febrero de 2024 la agenda contractual para su terminación. ¿Quiere que se publique? — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) June 1, 2024

“Primero, Ud. debería haber contratado el buque regasificador de Bahía Blanca para mantener saturados los tramos finales del TGS, y haber contratado más volumen de GNL para la terminal de Escobar. Esto le hubiese permitido ahorrar, hasta este momento de avance del invierno, U$S 500 millones”, continuó. el legislador por la provincia de Neuquén en su cuenta de X.

“Segundo, tampoco sabe distinguir entre AMBA, abastecida por el TGS, y la zona de Rosario Córdoba y el cordón industrial de San Nicolás, abastecida por el TGN. Debería estudiar cómo es el transporte de Gas en la Argentina”, siguió Parrilli. “Tercero, en relación a las plantas compresoras y los gráficos que publica, su gestión firmó recién el 26 de febrero de 2024 la agenda contractual para su terminación”, remarcó quien fuera secretario General de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Kirchner.

01.00 | La diputada Zaracho pidió que la ministra Pettovello “de la cara en el Congreso”

La diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho reclamó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, vaya a “dar la cara en el Congreso” a raíz del reconocimiento por parte del Gobierno de tener alimentos próximos a vencerse en depósitos de la dependencia nacional.

“Pedimos que los proyectos que presentamos sobre la gravísima situación de los comedores se traten con urgencia. Tienen que explicar porqué se retienen alimentos. No se puede esperar, la comida se pudre y el pueblo tiene hambre”, escribió en su cuenta de X.

Pettovello tiene q dar la cara en el Congreso!@Diputados_UxP pedimos q los proyectos q presentamos sobre la gravísima situación de los comedores se traten con URGENCIA.

Tienen q explicar xq se retienen alimentos. No se puede esperar, la comida se pudre y el pueblo tiene hambre. pic.twitter.com/cHC754gRGa — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) May 31, 2024

00.30 | Diego Kravetz: “Cuando el policía está solo tiene que usar el arma de fuego, la taser no alcanza”

Diego Kravetz, secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, afirmó en LN+ que el accionar del efectivo policial que disparó y mató a un hombre que intentó apuñalarlo en un bar porteño “fue perfecto” y fue un poco más allá al afirmar que, en ese tipo de casos, la Policía debe usar armas de fuego en vez de armas no letales. “La taser no alcanza”, aseguró.

“Soy de los que creen que cuando es un solo efectivo y está en una situación así tiene que usar el arma de fuego y no el arma no letal. Lo mismo que cuando se discutía si le tenía que haber tirado a la pierna. Son centésimas de segundo en donde si la taser choca con alguna prenda, no termina de hacer el contacto y falla ese primer tiro, aunque haya un segundo tiro, la centésima de segundo que dura la acción hace que lo mate [al policía]”, consideró Kravetz.

El exsecretario de Seguridad del municipio bonaerense de Lanús agregó que “si son dos efectivos o más, me parece que uno use la taser y otro refuerce”. “Acá aparte no estamos contando, pero por ahí está salvando otras vidas. Esta persona [quien falleció] estaba desquiciada. Si el efectivo no intervenía posiblemente terminaba matando a la madre o algún otro comensal, no lo sabemos”, dijo.

Leé la nota completa acá.

LA NACION