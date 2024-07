Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.30 | Carlos Pagni: “El conflicto hecho política”

Por Carlos Pagni

El presidente Javier Milei en el G7 URS FLUEELER - POOL

Hace bastantes años le escuché a Alejandro Rozitchner una idea muy central, un poco traída del psicoanálisis pero aplicada a la sociedad: “Si tenés mucha pobreza durante mucho tiempo, fijate bien porque sos muy bueno generando pobreza”. Cuando una sociedad se encuentra con un problema sistemático durante muchos años, cuando ese problema se va a ampliando y agravando, y adquiere rasgos de cronicidad, hay que mirar bien, porque lo que manifiesta es que a su alrededor hay un sistema, factores alineados e incentivos poderosos de personas, agentes sociales, grupos y sectores dedicados a que ese problema se mantenga. Rozitchner lo decía respecto de la pobreza. Lo mismo podemos decir respecto del crimen organizado. O, si queremos enfocar más todavía, del narcotráfico.

Todos sabemos que en Rosario está ocurriendo en cámara lenta un hecho histórico. No todos los hechos históricos son dignos de ser aplaudidos. En este caso, es repudiable. Allí vemos, como especie de reducción a escala, de concentración de mayor densidad de un problema mucho más difundido, la aparición del narcotráfico de manera sistemática. El narcotráfico se ha transformado, por momentos, en terrorismo. Ya la violencia no se circunscribe a la lucha de bandas involucradas en ese delito, sino que está destinada a aterrar a la población en general, a aquellos que no son parte de esa guerra. Para que esto ocurra, hay que mirar cómo se genera un sistema alrededor.

03.00 | En Economía niegan una crisis por la suba del dólar y confían en el rumbo para salir del cepo

Por Francisco Jueguen

De dólar a peso mexicano, así cotiza la divisa estadounidense hoy 1° de mayo de 2024 Freepik

En el quinto piso del Ministerio de Economía, cerca del despacho de Luis Caputo, no se preocupan por el salto de los dólares “libres”. Allí sentencian: “No habrá sorpresas”. Y luego aclaran que la salida del cepo cambiario será “un proceso”. Traducción: el mercado va a estar al tanto y no será a través de una devaluación brusca, algo que los actores ven como un fantasma a la vuelta de cada esquina.

Esas visiones se multiplican con el paso del tiempo porque –creen en el mercado– las restricciones cambiarias son cada más difíciles de eliminar con un dólar oficial que se atrasa, sin el arribo de “dólares frescos” y con el Banco Central (BCRA) sin poder acumular más reservas en plena cosecha del campo.

El mercado no ve aún una hoja de ruta trazada con claridad y la promesa de un nuevo régimen monetario que hizo el presidente Javier Milei el viernes por la mañana fue la profundización del que ya existía. Lo nuevo, esperan muchos, podría llegar demasiado tarde: en 2025.

02.30 | Milei compartió un video de Perón en el que cuestionaba el déficit fiscal y hablaba de la herencia recibida

El lunes se cumplieron 50 años de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón, quien falleció en julio de 1974 cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo en su tercera presidencia. En un día repleto de homenajes y mensajes entorno a su figura, hubo un video que llamó la atención de Javier Milei. Se trata de un clip en el que el exmandatario hacía referencia a la herencia fiscal que tuvo cuando asumió la presidencia tras su exilio y en donde resaltaba la importancia de subsanar el déficit.

El video que el Presidente reposteó en su cuenta oficial de X fue compartido por la TV Pública y allí se observa al exmandatario en diciembre de 1973 durante un discurso transmitido en cadena nacional desde el salón Felipe Vallese de la sede central de la CGT juntos a funcionarios y sindicalistas.

02.00 | Cavallo sugirió al gobierno de Milei llevar el dólar oficial a $1000

Domingo Cavallo cuestionó la gestión económica del Gobierno.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó hoy en una columna en su blog la transferencia de la estabilidad en la “macro” a la apertura comercial y financiera. Según escribió, el staff del FMI, la mayoría de los economistas ortodoxos y los inversionistas “aún cuando valoran y ponderan el ajuste fiscal no parecen compartir esta estrategia del gobierno y esperan importantes cambios en la política cambiaria y monetaria”.

Las declaraciones del ex ministro Cavallo, que incluyen en el texto repetidos elogios al Gobierno por haber logrado además la aprobación de la Ley Bases, llegan el mismo día que el dólar blue se volvió a disparar generando más brecha entre el oficial y el paralelo.

De acuerdo a Cavallo, “el equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio de bienes como al de servicios y el movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía”.

