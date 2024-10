Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.40 | El Gobierno intervino otra obra social

A través del decreto 880/2024, el Gobierno dispuso la intervención por 180 días de la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) y facultó al Ministerio de Salud a prorrogar ese plazo si lo considera. La medida tiene como base las irregularidades que, según afirma el texto oficial, encontró la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

La decisión oficial- que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones- se conoce a más de un mes que la administración nacional designara a Martín Esteban Gutiérrez como administrador provisorio de la entidad.

02.00 | Con críticas a Pro por “ambiguo” y “difuso”, el Gobierno no descarta ir a la Justicia si se cae el veto

Por Cecilia Devanna

Con la mira puesta en lo que empezará a pasar el próximo miércoles en el Congreso y tras haber oficializado el veto a la ley de financiamiento universitario, el Gobierno trabaja para blindar la decisión presidencial, en medio de la indefinición de Pro, aliado fundamental del espacio. A diferencia de lo que sucedió con el primer veto de Javier Milei, por la ley de movilidad jubilatoria, en el que el oficialismo obtuvo el apoyo para mantenerlo, este nuevo escenario aún es incierto. En paralelo a esas negociaciones, el líder libertario se mostró con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario, Alejandro Álvarez.

Sin embargo, la decisión de la administración es férrea y mientras el plan “A” es blindar el veto, no se descartan otras opciones en caso de que esa opción no tenga sobrevida a nivel parlamentario. Si el veto no se sostiene, en la Casa Rosada piensan en un eventual camino legal. Aunque la idea es no llegar a ese escenario, podría terminar apelándose a la ley de Administración Financiera que, entre otras cosas, “comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado”.

