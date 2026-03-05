Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia
En las vísperas de las elecciones de octubre pasado, Mariano Cúneo Libarona adelantó que dejaría el Ministerio de Justicia. Karina Milei lo detuvo. Le solicitó que se quedara hasta marzo, que es cuando ella escogería al sucesor. Ayer, 4 de marzo, Javier Milei anunció que Juan Bautista Mahiques sería el nuevo ministro. TMAP, todo marcha de acuerdo al plan, tuitearía Santiago Caputo, “el mago del Kremlin”. Pero no lo tuiteó: con el reemplazo dispuesto por el Presidente perdió un área importante de poder. La cartera judicial fue manejada, hasta ahora, por un íntimo de Caputo, Sebastián Amerio, quien debería dejar su lugar a Santiago Viola, íntimo de Karina Milei. Aunque hasta última hora de ayer se afirmaba que Amerio se resistía a dejar su oficina.
Es difícil encontrar un momento de la historia en el que la identidad del ministro de Justicia tenga tanta relevancia. El Poder Ejecutivo debe enviar al Senado los pliegos de 209 jueces, surgidos de ternas que ya le remitió el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia espera que se cubran dos vacantes. Y la Procuración General de la Nación, que es la cabeza del cuerpo de fiscales, está a cargo de un funcionario interino que debería ser reemplazado por alguien propuesto por el Presidente. Como los ministros de la Corte, el procurador requiere del acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.
La nueva geografía del poder que anticiparon los palcos VIP en el Congreso
La guerra que se libra en el interior del Gobierno tuvo un preludio el domingo, cuando la transmisión oficial no mostró jamás durante la Asamblea Legislativa ni al estratega Santiago Caputo ni a los suyos, todos ubicados en uno de los palcos del recinto.
Fue un antecedente de lo que pasó hoy, cuando la hermana presidencial le arrebató al estratega el control del Ministerio de Justicia y ubicó en la cúpula a Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, que le responden a ella. Viola, incluso, apareció en las imágenes del Congreso justo al lado de Eduardo “Lule” Menem, principal articulador de la secretaria general.
Karina Milei proyecta su poder en los tribunales: la puerta para nombrar jueces y un nuevo operador
La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia agiganta la influencia de Karina Milei en el diseño de una justicia federal con sello propio, pues su nuevo funcionario podrá elegir tres de cada 10 jueces, extender su poder en el Consejo de la Magistratura y en el organismo que controla a las empresas y bancos por el lavado de dinero.
Mahiques decidirá sobre la designación de 200 jueces y fiscales nacionales y federales, que es la cantidad de vacantes disponibles.
Cúneo Libarona habló sobre el desembarco de Mahiques y Viola en Justicia y reveló sus planes tras dejar el Gobierno
El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió esta tarde a su salida del Gobierno y el próximo desembarco de Juan Bautista Mahiques en su reemplazo, junto con Santiago Viola como número dos de aquella cartera. “Creo que hacen un buen team”, destacó sobre ambos, a quienes aseguró conocer “desde hace años”.
El ahora exfuncionario volvió a explicar que su renuncia responde a una decisión personal, a fines de “atender” su vida. “Yo le insistía al Presidente porque creía que no tenía las fuerzas y las ganas que en el 2023 que me comía la cancha, y que no tenía la chispa del principio”, destacó Cúneo Libarona en diálogo con A24.
En medio de una sesión: el momento en que Sebastián Amerio se entera que deja de ser viceministro de Justicia
El momento elegido por Javier Milei para aceptar la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y anunciar su reemplazo por Juan Bautista Mahiques, sorprendió a propios y extraños. Incluso al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que será sucedido por Santiago Viola.
La noticia del cambio de roles −y de su salida del Ministerio− encontró a Amerio en medio de un plenario de las comisiones de Administración y Financiera, y de Reglamentación del Consejo de la Magistratura. Plenario que, nada más y nada menos, presidía el propio Amerio, el alfil ante los tribunales del asesor presidencial Santiago Caputo.
El oficialismo postergó hasta después de Semana Santa la sesión por la reforma de la ley de Glaciares
El oficialismo en la Cámara de Diputados frenó sus ímpetus y postergó hasta después de Semana Santa la sesión para debatir la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado. Los libertarios accedieron a convocar a una doble audiencia pública el 25 y 26 de este mes, lo que les permite ganar un mes de tiempo para asegurar los votos para su aprobación.
Los bloques opositores contrarios a la reforma celebraron la convocatoria a audiencias públicas -un reclamo que llevaron hoy al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales- y la postergación del debate en el recinto. No se sorprendieron de que el oficialismo decidiera levantar el pie del acelerador: sostienen que, así planteada, la reforma de la ley vigente será judicializada y especulan que el oficialismo busca ganar tiempo ya sea para disuadir a los legisladores dudosos o bien para explorar posibles modificaciones al texto.
Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona
El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, es el nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, que hoy presentó su renuncia. Jurará mañana a las 12, informaron en la Casa Rosada.
De familia judicial, Mahiques fue un funcionario clave del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y ascendió en la política de la mano de Daniel Angelici. También ocupó cargos de alto perfil en la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia.
La Casa Blanca confirmó la cumbre de Trump en Miami a la que asistirá Milei
WASHINGTON.- En plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, la Casa Blanca confirmó este miércoles que Donald Trump encabezará una cumbre el próximo sábado en Miami con la participación de líderes de 12 países aliados de Estados Unidos en América Latina, entre ellos el presidente Javier Milei.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, encargada de hacer el anuncio oficial, señaló que el objetivo de esta la cumbre -llamada “Escudo de las Américas”- es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental. El encuentro se desarrollará en el Trump National Doral Miami, propiedad del magnate.
