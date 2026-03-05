Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En las vísperas de las elecciones de octubre pasado, Mariano Cúneo Libarona adelantó que dejaría el Ministerio de Justicia. Karina Milei lo detuvo. Le solicitó que se quedara hasta marzo, que es cuando ella escogería al sucesor. Ayer, 4 de marzo, Javier Milei anunció que Juan Bautista Mahiques sería el nuevo ministro. TMAP, todo marcha de acuerdo al plan, tuitearía Santiago Caputo, “el mago del Kremlin”. Pero no lo tuiteó: con el reemplazo dispuesto por el Presidente perdió un área importante de poder. La cartera judicial fue manejada, hasta ahora, por un íntimo de Caputo, Sebastián Amerio, quien debería dejar su lugar a Santiago Viola, íntimo de Karina Milei. Aunque hasta última hora de ayer se afirmaba que Amerio se resistía a dejar su oficina.

Es difícil encontrar un momento de la historia en el que la identidad del ministro de Justicia tenga tanta relevancia. El Poder Ejecutivo debe enviar al Senado los pliegos de 209 jueces, surgidos de ternas que ya le remitió el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia espera que se cubran dos vacantes. Y la Procuración General de la Nación, que es la cabeza del cuerpo de fiscales, está a cargo de un funcionario interino que debería ser reemplazado por alguien propuesto por el Presidente. Como los ministros de la Corte, el procurador requiere del acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.