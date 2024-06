Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.13 | El kirchnerismo pidió una sesión especial para interpelar a Pettovello por el escándalo de los alimentos

Los senadores del interbloque de Unión por la Patria realizaron un pedido especial para el próximo miércoles 12 de junio, a las 11, en el que pidieron citar a la ministra de Capital Humano.

• Los Senadores y Senadoras del Interbloque @unionxlapatria formalizamos un pedido de sesión especial para el próximo miércoles 12 con el objeto de tratar el proyecto de interpelación a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. pic.twitter.com/h5m0VmhAMo — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) June 6, 2024

01.51 | La reflexión de Juan Grabois tras el escándalo en la audiencia con Leila Gianni: “Preferiría que no hubiera sucedido”

Juan Grabois, en LN+.

El dirigente social Juan Grabois ensayó una autocrítica en LN+ tras la escandalosa audiencia en la que se insultó con la subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni. “Si yo pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión. No estoy feliz ni contento con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido”, expresó Grabois en +Entrevistas, el programa que conduce Luis Novaresio por LN+.

El exprecandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), no obstante, argumentó su accionar: “Tengo mis atenuantes. Uno es que yo tengo sangre. El otro es que el formato del debate público que se impuso hace muchos años es así. Es muy difícil frente al planteo de chorro, gerente de la pobreza, etcétera, contestar como un caballero inglés. Y lo tercero, que es algo que me quedó de chico y lo tengo que cambiar, que es ‘al loco, loco y medio’”.

01.37 | El Gobierno oficializó a Sergio Neiffert como nuevo interventor de la AFI

El gobierno nacional oficializó este viernes a Sergio Darío Neiffert como nuevo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Así lo dispuso a través del decreto 505/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. “En el ejercicio de sus funciones el Interventor tendrá las facultades de gobierno y administración de la AFI”, precisaron.

Neiffert se desempeñaba como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), según había informado LA NACION a fines de mayo cuando su nombre comenzaba a sonar para el puesto.

01.00 | El oficialismo convocó a sesión para el miércoles para tratar Ley Bases y paquete fiscal

El oficialismo convocó a sesión para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal para este miércoles a las 10. La discusión en el Senado incluirá modificaciones por lo que volverá a Diputados una vez que se apruebe.

El Gobierno reclama la Ley Bases para desregular la economía y atraer inversiones, introducir cambios en las normas laborales y poner en venta algunas empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y Correo Argentino, entre otros.

00:10 | Daniel Scioli afirmó que hay “muchos” peronistas que lo llaman para acercarse al Gobierno

El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, confesó que varios dirigentes peronistas intentan estar cada vez más cerca del Gobierno de Javier Milei y que lo llaman para acercarse.

“Algunos peronistas la están empezando a ver. Son muchos los que me llaman, preguntan y veo que de alguna manera se están queriendo empezar a acercar”, comentó el excandidato presidencial.

