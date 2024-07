Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.00 | Monica De Bolle, economista experta en América Latina: “La Argentina necesita desesperadamente una reforma monetaria muy profunda”

Por Rafael Mathus Ruiz

WASHINGTON.- Monica De Bolle sigue muy de cerca el gobierno de Javier Milei desde Washington. Economista del Instituto Peterson de Economía Internacional y profesora de la Universidad John Hopkins, De Bolle, brasileña, cree que la Argentina necesita desesperadamente una “reforma monetaria muy profunda”, similar al Plan Real que implementó Brasil en los 90, que terminó con la inflación de una vez y para siempre. De Bolle, que trabajó en el FMI, cree que avanzar con la dolarización sería un error. Advierte que ajustar el presupuesto no resuelve “mágicamente” los problemas de la Argentina y cuestiona por insuficiente el plan económico.

02.30 | Con cambios en el Código Aeronáutico, el Gobierno pone en marcha la desregulación del espacio aéreo

El Gobierno puso en marcha su plan para desregular el sector aerocomercial a partir del decreto 599/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa, como adelantó LA NACION, establece modificaciones a artículos del Código Aeronáutico, regímenes de capacidad y frecuencias para servicios aéreos e implica cuestiones para la remoción de aeronaves, equipaje y carga y “propone cambios en materia de derechos de los pasajeros”.

En este sentido, este nuevo “reglamento de acceso a los mercados aerocomerciales” supone el “libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles, el estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores aerocomerciales y operadores aeroportuarios, la desregulación tarifaria y libertad en la determinación de precios, el resguardo de la seguridad operacional, la vigilancia operacional continua de los servicios autorizados, y la libertad comercial en la fijación de frecuencias y rutas aéreas, sujeta a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada”.

02.00 | Aciertos, contradicciones y ausencias

Por Joaquín Morales Solá

No fue en el lugar ni en la hora oportunos, pero la firma en Tucumán de lo que se conoce como el Acta de Mayo, que en rigor es de julio, fue una de la mejores iniciativas de Javier Milei por el contenido preciso y conciso de ese acuerdo. ¿Debió ser un documento más discutido e, incluso, ampliado? Sí, claro está. Sin embargo, no se puede objetar ninguno de los puntos incluidos en ese Acta, aunque le dieran el volumen histórico del descubrimiento de América a políticas que siempre aplicaron los países más serios del mundo. Son, también, las naciones que más han progresado mientras los argentinos buscábamos afanosamente crear una fórmula propia de crecimiento. El lugar no fue el adecuado porque la Casa Histórica de Tucumán es un lugar de tamaño reducido (estaban invitadas 600 personas) y su construcción es muy antigua. La hora fue en la madrugada del 9 de Julio con los invitados sentados en la intemperie, fría, húmeda, inhóspita. Algunos se durmieron y otros bostezaban sin cesar. “Era un acto surrealista”, describió un gobernador presente. ¿Por qué no lo hicieron a una hora humana en Tucumán, y en la Casa de Gobierno de esa provincia, o en la Casa Rosada, en la Capital? El 9 de Julio es una fiesta nacional.

