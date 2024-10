Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.34 | El Gobierno estableció el plazo para vender el paquete accionario y privatizar las hidroeléctricas estatales

A través del decreto 895/24, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei estableció un plazo de 180 días para vender las acciones públicas y privatizar las cuatro empresas hidroeléctricas estatales: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados, y Piedra del Águila.

La tarea estará en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía. Deberán “llamar a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario” de las cuatro compañías.

02.00 | Los docentes universitarios convocaron a un paro nacional

Tras el sostenimiento en el Congreso del veto a la ley del financiamiento universitario, los gremios que reúnen al personal docente y no docente de todas las universidades del país convocaron a un paro de 24 horas para este jueves en rechazo a la decisión de Diputados que convalidó el decreto del presidente Javier Milei.

01.30 | Bullrich: “Se terminó el vale todo”

La ministra Patricia Bullrich informó a través de sus redes sociales que ya fue presentada “la causa judicial contra todos los violentos” que, según sostuvo, protagonizaron incidentes en las protestas realizadas este miércoles en inmediaciones del Congreso.

“Se terminó el vale todo. Vamos uno por uno. Hasta las últimas consecuencias”, escribió la titular del Ministerio de Seguridad en su cuenta de X.

01.00 | Martín Menem calificó la ley de financiamiento universitario como un “delirio” y dijo que la educación debe apostar a la “estabilidad económica”

Luego de que en la Cámara de Diputados se ratificara el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, el presidente del recinto, Martín Menem, se refirió a la votación de este miércoles y denominó al reclamo de la educación pública como un “delirio”.

“Se ganó una batalla. Vinimos a cambiar la Argentina en serio. Son 122 años de déficit ininterrumpido. Siempre gastamos más de lo que se podía”, expresó el funcionario en LN+ y apuntó contra quienes se movilizaron a las afueras del Congreso: “Son maniobras viles de esconderse detrás de los jóvenes. Hay muchos que se manifestaron que lo sienten, pero otros no estudian”.

En esta línea, cruzó a los diputados que votaron en contra del veto y aseguró: “Hay muchachos que te piden poner plata donde no saben ni cuánta. No conocen cómo está el tema universitario, pero obligan a un gobierno a hacer algo cuando ellos no lo hicieron”.

