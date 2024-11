Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

04.00 | Milei parte el jueves a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump

Por Jaime Rosemberg

Con el objetivo de sostener su ansiado encuentro con el electo presidente norteamericano Donald Trump, el presidente Javier Milei viajará en la mañana del jueves a los Estados Unidos. Participar en la cumbre internacional conservadora (Cpac), y encontrarse a solas con el candidato triunfador de las elecciones del martes pasado serán los objetivos del “viaje relámpago”, que culminará el viernes por la noche.

Javier Milei, durante una gira al exterior Télam

Desde la Casa Rosada confirmaron a LA NACION que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein, acompañarán al Presidente en su breve salida al exterior, la primera del nuevo jefe de la diplomacia nacional. La brevedad del periplo presidencial tiene una explicación lógica en la apretada agenda que le espera: el sábado por la noche está prevista la llegada al país del presidente francés Emmanuel Macron, invitado por el gobierno libertario, con quien Milei prevé verse el domingo en la Casa Rosada.

03.45 | La oposición suma votos para derogar un segundo DNU a Javier Milei

Por Gustavo Ybarra

Los números están, sólo es cuestión de tiempo. El oficialismo en el Senado reconoce que el DNU 846/24, que habilita operaciones de canje de deuda sin la autorización del Congreso, tiene los días contados si el Gobierno no logra frenar su rechazo en la Cámara de Diputados en la sesión prevista para este martes.

Con los 33 miembros de Unión por la Patria dispuestos a rechazar el decreto de necesidad y urgencia, sólo es cuestión de que cuatro radicales se sumen a la ofensiva para convertir al 846/24 en el segundo DNU de la historia en cosechar el rechazo de las dos cámaras legislativas y terminar derogado.

El primero en sufrir ese proceso fue el decreto 656/24, por el cual el Gobierno le asignó $ 100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que conduce Sergio Neiffert, hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

03.25 | Se oficializó la renuncia de Omar de Marchi como secretario de Relaciones Parlamentarias

El Gobierno oficializó la renuncia del abogado Omar Bruno de Marchi al cargo de secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la vicejefatura de Gabinete, mediante el decreto 1000/2024. En su lugar, fue designado Oscar Armando Moscariello. Esta medida se enmarca en una serie de cambios dentro del gabinete gubernamental, y se produce en un contexto de transformación para Aerolíneas Argentinas, donde De Marchi asumirá un rol clave como vicepresidente de la compañía.

Omar De Marchi, el nuevo vicepresidente de Aerolíneas Argentinas Marcelo Aguilar - LA NACION

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, confirmó la incorporación de De Marchi como director y vicepresidente del directorio de la empresa, cargo en el cual se espera que contribuya al “proceso de transformación profunda” de la aerolínea estatal. En su anuncio, Lombardo destacó la amplia trayectoria de De Marchi en actividad legal, empresarial y parlamentaria, tanto a nivel provincial como nacional. Esta experiencia lo convierte en una pieza fundamental para impulsar la reestructuración de Aerolíneas en una etapa donde la compañía enfrenta debates sobre su posible privatización.

03.00 | El Gobierno oficializó el cambio de nombre del gasoducto Néstor Kirchner

El Gobierno le cambió el nombre al gasoducto que conecta Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, conocido hasta ahora como “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”. Según la resolución 326/2024 publicada en el Boletín Oficial, el ducto se denominará de ahora en adelante “Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno”. Este cambio, que había sido anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en sus redes sociales, busca reflejar “los valores fundamentales de la República Argentina” y resaltar figuras históricas con legado nacional, como el de Perito Moreno, cuyo trabajo “consolidó la soberanía en la Patagonia”.

La construcción del gasoducto, declarada de interés público nacional en 2022, fue promovida bajo el Programa Sistema de Gasoductos “Transport.Ar Producción Nacional”. Este proyecto estratégico tiene el propósito de transportar el gas de las cuencas Neuquina, Golfo San Jorge y Austral hacia los principales centros de consumo del país, además de facilitar la exportación de gas a Chile y Brasil. La infraestructura incluye un trayecto que parte de Tratayén, en Neuquén, atraviesa las provincias de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, y finaliza en San Jerónimo, en Santa Fe.

02.45 | Análisis: “Milei y Macri, en el espejo de Kirchner y Duhalde”

Por Claudio Jacquelin

El año electoral está más avanzado de lo que parece. Mucho más después del apabullante triunfo de Donald Trump, el ídolo mileísta, y de la saga de indicadores económicos y financieros que le sonríen al Gobierno, lo fortalecen y lo impulsan a acelerar para consolidar y ampliar su poder. En ese escenario sólo dos figuras se muestran nítidas y se mueven con soltura.

Con la confianza que les da una identidad que no está puesta en juego, Javier Milei y Cristina Kirchner son el héroe y la antiheroína de la hora. Batman y Gatúbela. Tan antagónicos como dispares en su poderío actual, pero funcionales el uno a la otra. Él, en franco ascenso. Ella, resistiendo a la decadencia.

Javier Milei y Cristina Kirchner Eulogia Merle

En el medio, difusos, confusos y aturdidos están los demás dirigentes y espacios políticos.

Allí sobresalen por su intermitencia, entre la evanescencia y la pretensión protagónica, Mauricio Macri y el macrismo en remisión. Padecen serias dificultades para encontrar su lugar en la escena principal y resistir con alguna eficacia a la capacidad corrosiva que impone el oficialismo.

02.15 | La orden de Santiago Caputo que hizo correr a un alto funcionario nacional

Por Jaime Rosemberg

Todo era alegría y optimismo desbordante el miércoles por la mañana en la Casa Rosada, ya con la confirmación oficial del triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas.

El entusiasmo por la victoria del vital aliado era tal que, al estilo de los hinchas de fútbol que van con sus camisetas al trabajo al día siguiente de un triunfo deportivo, casi nadie de la primera línea del Gobierno olvidó llegar a la Casa Rosada con su corbata roja, color que desde hace varias décadas identifica a los republicanos, un accesorio que también el presidente estadounidense electo suele utilizar en sus compromisos públicos.

Pero hubo una notoria excepción: la del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien llegó para participar de una declaración de prensa junto al portavoz Manuel Adorni vestido de traje oscuro… y una corbata celeste.

“¿Qué hacés con esa corbata? Andá y comprate una roja”, le espetó, a modo de recomendación y según escucharon luego testigos de boca del propio Amerio, el asesor presidencial todoterreno y, en los hechos, superior del secretario, Santiago Caputo, inflexible a la hora de pensar y ejecutar las estrategias comunicacionales libertarias.

01.05 | Guillermo Francos salió al cruce de Martín Guzmán por sus críticas al Gobierno en una entrevista con LA NACION

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió este domingo por la noche a las críticas que esbozó el exministro de Economía de Alberto Fernández Martín Guzmán, en una entrevista con LA NACION desde El Vaticano. El ex titular del Palacio de Hacienda acusó a la administración Milei de “vender muchas mentiras” y contarle a la gente “una película que no está ocurriendo”. En Comunidad de Negocios (LN+), Francos le restó importancia a sus dichos al decir que sus embates y planteos contra el Gobierno son “inentendibles”. Lo acusó de haber dejado un país con una gran “complejidad económica”, lo tildó de “impotente” y sentenció: “Nosotros, en 11 meses, solucionamos los problemas que él no pudo solucionar en dos años. No hay mentiras. Lo que se ve es la realidad”.

“Leí una nota que me llamó mucho la atención en LA NACION, una entrevista que le hizo Elisabetta Piqué al exministro Guzmán. Dice cosas que son inentendibles, como si él estuviera libre de cualquier culpa de lo que fue la gestión del gobierno en el que participó como ministro. Guzmán dejó un país con una complejidad económica”, aseveró el exministro del Interior en diálogo con José Del Rio. Y opinó que el economista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Columbia dejó su cargo en julio de 2022 -reemplazado por Silvina Batakis- “ya que no podía manejar más la situación económica que tenía delante”.

“Quiero recordar estos números porque son muy importantes. Teníamos 5% de déficit fiscal, sumado al 10% del Banco Central. Hablamos de 15% del PBI de déficit. Cinco veces lo que admite como límite la Unión Europea. ¿Y el ministro Guzmán acusa al Gobierno de decir mentiras, de contarle a la gente algo que no está sucediendo?. Las cosas que están ocurriendo están a la vista. La eliminación del déficit es un hecho fáctico. Él fue impotente para realizarlo”, disparó Francos. Y redobló la apuesta: “Más aún. Estuvo dos años y algo como funcionario. En 11 meses, nosotros solucionamos todo los problemas que él no pudo solucionar”.

00.30 | Aerolíneas y los sindicatos intentan este lunes una solución del conflicto latente

Por María Julieta Rumi

Autoridades de Aerolíneas Argentinas se volverán a reunir este lunes con los tres sindicatos que aún no firmaron la nueva paritaria para discutir si ceden algunos puntos de los convenios para hacer más productiva a la compañía. De lo contrario, la compañía de bandera presentaría el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa (PPCE).

Aerolíneas Argentinas, vuelo Aeroparque Santiago, Chile Aníbal Greco

El encuentro está previsto para las 16 en las oficinas de la empresa en el Aeroparque Metropolitano y, según representantes de los gremios, van a discutir salarios y distintas propuestas de convenio. Sin embargo, fuentes de la empresa hicieron más hincapié en la discusión de las pautas para mejorar la productividad. Las autoridades de Aerolíneas buscan que los sindicatos entreguen varios puntos de los convenios, como el traslado en remises a los puestos de trabajo de tripulantes y pilotos y los intervalos de descanso entre vuelos, que son mayores a los regulados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre otros.

