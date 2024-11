Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.31 | Causa Vialidad: la audiencia del fallo contra Cristina Kirchner durará media hora y el tribunal decidió cambiar de sala

Por Hernán Cappiello

La audiencia del miércoles donde se conocerá el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revisará la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner en la causa Vialidad se estima que dure una media hora, donde se leerá lo sustancial de los antecedentes del caso y la resolución de los jueces.

La audiencia será presidida por el juez Gustavo Hornos, que encabeza la sala en este cas, y estará acompañado por sus colegas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Hornos tiene previsto leer una parte sintética de la sentencia, que en total ya supera las 1800 páginas y sigue creciendo con el correr de las horas, a medida que avanza la relectura y las correcciones que realizan jueces y secretarios.

Leé la nota completa acá.

01.49 | Cumbre con Macri: Pro no respaldará el intento opositor por limitar los DNU de Milei y el canje de deuda

Por Laura Serra

En vísperas de la crucial sesión especial convocada para este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscará limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo y derogar el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda, la cúpula de Pro decidió este lunes que no será partícipe de la ofensiva: anunció que no dará quorum y, si la sesión avanza, no votará “con el kirchnerismo”.

Con esta decisión el partido amarillo ratificó su alianza parlamentaria con los libertarios pese a que persisten las desconfianzas y los recelos mutuos. “Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana [por hoy] no daremos quorum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo”, señaló en un comunicado la plana mayor de Pro tras un encuentro cumbre encabezado por el expresidente Mauricio Macri.

Leé la nota completa acá.

01.14 | Capital Humano: el Gobierno oficializó la salida de Yanina Nano Lembo y formalizó a Juan Bautista Ordoñez como su reemplazo

Através del Decreto 1007/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno formalizó este martes la salida de Yanina Nano Lembo como Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y confirmó el nombramiento de su reemplazante, Juan Bautista Ordoñez. La decisión, que pone fin a la gestión de la funcionaria en la secretaría, responde a una serie de cambios internos impulsados por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su esfuerzo por reestructurar el área social.

Nano Lembo enfrentaba una situación delicada dentro del Ministerio de Capital Humano, tras varios episodios que afectaron su imagen y su relación con la ministra. El más notorio fue la polémica en torno a la adquisición de una cafetera por casi dos millones de pesos, que despertó críticas de la oposición y debilitó su posición en una administración marcada por políticas de austeridad. La funcionaria, quien había asumido el cargo en junio en reemplazo de Pablo De la Torre, no logró consolidarse en el puesto, en gran parte debido a tensiones internas y diferencias con Pettovello.

Leé la nota completa acá.

00.30 | El Gobierno trabaja para desbaratar la sesión especial que intentará limitar el poder de Milei y busca aliados en el PJ

Por Delfina Celichini

El Gobierno pretende colarse en la grieta que padece el Partido Justicialista (PJ) y utilizarla a su favor. Con el objetivo de desbaratar la sesión impulsada por la oposición en Diputados para limitar el poder de Javier Milei, el oficialismo aceleró el acercamiento con referentes del bloque de Unión por la Patria (UP). Los llamados se suceden desde el jueves a la tarde, cuando se conoció el pedido de sesión especial en el que figura, además de la reforma a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la discusión del DNU por el que el Poder Ejecutivo se autofacultó a renegociar deuda sin el aval del Congreso.

“Llamaron incansablemente”, señaló un diputado del bloque que lidera el santafecino Germán Martínez sobre el contacto que establecieron tanto referentes del Ministerio del Interior como el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Buscaban descontar votos opositores a lo que consideran una nueva afrenta “golpista” del parlamento. Repitieron este esquema con otros dirigentes peronistas desencantados con la conducción del partido así como con los tironeos de la interna, que tiene como protagonista a Cristina Kirchner, por un lado, y al peronismo del interior y gobernadores, por el otro, representados en el mandatario riojano, Ricardo Quintela.

Leé la nota completa acá.

