Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.30 | El Gobierno envió al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Luego de su presentación formal a fines de junio, el Gobierno envió en las últimas horas del martes el proyecto con el que pretende bajar la edad de imputabilidad a 13 años al Congreso de la Nación. La iniciativa del nuevo Régimen Penal Juvenil Penal que deberá ser debatida por los legisladores prevé que la pena máxima para los menores condenados por la Justicia será de 20 años.

La presentación había estado a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Fue esta última quien informó que ya ingresó al Poder Legislativo con un tuit: “Hoy (martes) llegó al Congreso el proyecto de Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Bajo el liderazgo del presidente Milei, este es el primer Gobierno que se anima a dar este paso firme a la justicia real. La impunidad se termina ahora. No más excusas: quien comete un delito pagará las consecuencias ”.

De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. Según el proyecto, los adolescentes de ese rango de edad “privados de la libertad” estarán alojados establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.

03.00 | Yeza cuestionó a Bullrich por su “ingratitud y desagradecimiento” con el Pro

Martín Yeza

En medio de la fuerte interna que atraviesa el partido, el presidente de la Asamblea del Pro, Martín Yeza, cuestionó la actitud rupturista de la ministra Patricia Bullrich y la definió como una persona “ingrata y desagradecida” con el espacio político que en las últimas elecciones la llevó como candidata a presidencia.

“Para una organización que le dio tanto como es el Pro, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta, entonces ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta”, afirmó durante su participación en +Entrevistas, el programa que conduce Luis Novaresio por LN+.

02.30 | Los objetivos que persigue Milei con la reestructuración de los servicios de inteligencia

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca

Por Maia Jastreblansky

l Gobierno finalmente sacó a la luz el proyecto que viene elaborando desde el mismísimo día en que fueron echados el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto con el exjefe de los espías, Silvestre Sívori. La gestión de Javier Milei oficializó la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le asignó una estructura de gran magnitud que dependerá del Presidente. La Casa Rosada pretende maximizar el potencial de los servicios con la creación de tres agencias especializadas y sumó una División de Asuntos Internos cuya misión, en los papeles, será prevenir el espionaje ilegal.

Las nuevas autoridades de la SIDE contemplarán desde la reincorporación de funcionarios retirados de los servicios hasta especialistas del mundo blockchain que hacen su primer paso en la función pública. No se descarta que una persona con experiencia en la justicia federal acceda a un puesto clave en la División de Asuntos Internos, el área crucial de la nueva estructura.

02.00 | Luego de meses de distancia, Milei recibe a Lacalle Pou en la Casa Rosada

imagen dividida entre Javier Milei, Luis Lacalle Pou y el presidente de Paraguay Santiago Peña. Los tres van a estar en la inauguración oficial de la Rural

Por Jaime Rosemberg

No se dio en Montevideo, tampoco en Asunción. Finalmente, luego de meses de distancia, aunque sin conflictos directos, el presidente Javier Milei recibirá a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a las 16 en la Casa Rosada. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la diplomacia de Uruguay, luego de que la noticia se filtrara en medios de comunicación del país vecino, y también del gobierno argentino.

Varias veces prometida, la reunión entre Milei y Lacalle Pou se retrasó demasiado para el gusto de ambas cancillerías. Luego de la asunción de Milei en diciembre, a la que asistió el presidente uruguayo, ambos cruzaron en abril, durante la cena de la Fundación Libertad, aunque no hubo margen para una reunión bilateral. Decepcionado con la ausencia de Milei en la reciente cumbre de presidentes del Mercosur, en Asunción, Lacalle Pou lamentó “que no estemos todos presentes acá”, en aquella reunión, en la que la canciller Diana Mondino reemplazó al Presidente, y recibió la queja, no sólo del mandatario uruguayo, sino también la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

