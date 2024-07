Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.38 | La AMIA conmemorará el trigésimo aniversario del atentado contra su sede

Este jueves se cumple el trigésimo aniversario del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La entidad convoca a un acto que se hará a las 9:53, en coincidencia con el horario del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994, en el que participarán el presidente Javier Milei, junto con sus pares de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña

La actividad será en las instalaciones del edificio situado en Pasteur 633, donde las autoridades y la comunidad se renovará el pedido de justicia para las víctimas y sus familiares, “para que sepan que no están solos en la denuncia de la impunidad vigente en la causa”.

Mañana, a las 9:30, en Pasteur 633, tenemos una cita ineludible para renovar el reclamo de justicia, y acompañar a los familiares de las víctimas fatales, para que sepan que no están solos en la denuncia de la impunidad vigente en la causa. #AMIA30años pic.twitter.com/KYrWAPS88e — AMIA (@InfoAMIA) July 17, 2024

02.45 | Promulgaron la ley que declara Duelo Nacional todos los 18 de julio por el atentado a la AMIA

A través del decreto presidencial 632/2024, el Gobierno promulgó la Ley 27744, que declara al 18 de julio como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado ocurrido en 1994 contra la la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa establece que “el día 18 de julio de todos los años la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y señala que “el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”.

02.10 | Costantini habló del tipo de cambio, un Milei de “extrema derecha” y el trasfondo de su pelea con Massa

Durante su participación en el ciclo televisivo +Entrevistas, el empresario Eduardo Costantini opinó que el tipo de cambio no está en “equilibrio” catalogó al presidente Javier Milei como un representante de la “extrema derecha” y explicó el motivo por el que ya no habla más con el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

En diálogo con Luis Novaresio por LN+, el fundador del Malba habló del tipo de cambio y consideró que “no está en equilibrio”. Respecto de los motivos por los que la administración Milei no libera el valor del dólar, analizó: “No se libera el dólar porque liberándose el dólar se produciría un incremento de su valor. No sería un aumento galopante pero un aumento a fin de cuentas. Y ese aumento del dólar produciría obviamente inflación y un efecto recesivo en la economía”.

Leé la nota completa acá.

01.30 | Milei echó a Julio Garro, que había pedido que Messi se disculpara por las canciones contra Francia

El conflicto por los cantos racistas y homofóbicos de jugadores de la selección argentina escaló esta tarde al plano político doméstico e internacional y terminó con un funcionario de Javier Milei echado de su cargo por redes sociales, luego de pedirle a Lionel Messi y al equipo que se disculpara con Francia. Tras su expulsión, Julio Garro le agradeció al Presidente y a Mauricio Macri por haber confiado en él para el rol de subsecretario de Deportes y explicó: “Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención”.

La polémica comenzó con los festejos tras la obtención del bicampeonato de la Copa América este domingo. En un vivo de Instagram, el jugador Enzo Fernández y sus compañeros entonaron una canción que tuvo origen en el Mundial de Qatar, con dichos contra el delantero francés Kylian Mbappé, pero también contra los jugadores del equipo galo.

Leé la nota completa acá.

