Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.20 | El peronismo hizo silencio sobre Alperovich, pero tuvo que soltarle la mano en el Senado que controlaba Cristina

José Alperovich junto a Cristina Kirchner Archivo

El peronismo hizo todo el silencio que pudo sobre el caso de José Alperovich, quien acaba de ser condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina. No le abrió un juicio político en el Senado ni propició que le quitaran los fueros, pero habilitó la presión política de sus legisladoras mujeres para que el exgobernador tucumano pidiera una licencia. Se vio forzado a tomarla, pero terminó su mandato en la Cámara alta en 2021 sin recibir sanción alguna.

Corría 2005 cuando Néstor Kirchner desembarcó en Tucumán para encabezar el acto del 9 de Julio. Lo hizo acompañado por Cristina Fernández, la primera dama, que ese año le ganaría las elecciones legislativas a Hilda “Chiche” Duhalde en la provincia de Buenos Aires y le permitiría al kirchnerismo hacerse del control político del PJ. Los anfitriones eran el gobernador Alperovich y su esposa Beatriz Rojkés. Ya entonces se percibía una buena sintonía entre ambas mujeres.

02.00 | La reunión de Bullrich con Bukele y la apreciación del salvadoreño sobre Buenos Aires

Tal y como estaba planeado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el rpesidente de El Salvador, Nayib Bukele, como cierre de su viaje a ese país para conocer acerca del modelo operativo y legal que implementó el gobierno salvadoreño para reducir la violencia criminal. En un cálido encuentro entre ambos, que ya se habían visto las caras de manera informal en febrero en Estados Unidos, la funcionaria y el mandatario dialogaron acerca del sistema carcelario de El Salvador y cómo se podría replicar en la Argentina. El encuentro quedó sellado con un par de fotos compartidas por ambos en la red social X.

En la madrugada, el presidente de El Salvador posteó un video junto a Bullrich y opinó que la ciudad de Buenos Aires es, bajo su consideración, “la más bonita del mundo”. El mensaje fue correspondido por la funcionaria que indicó: “¡Estoy de acuerdo! Gracias, Presidente Bukele”.

01.30 | Liberan a otros once detenidos por los desmanes frente al Congreso por la Ley Bases

Disturbios fuera del Congreso por el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el 12 de junio de 2024 Fabián Marelli

A seis días de los graves incidentes que se produjeron alrededor del Congreso mientras el Senado debatía los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal, LA NACION reconstruyó en base a fuentes judiciales y policiales la situación de los 33 imputados en la causa: las razones que la policía señaló para justificar su detención, de qué se los acusa y dónde están o estuvieron detenidos.

Este martes, la juez federal María Servini ordenó liberar a once detenidos, que se suman a los 17 que excarceló el viernes. Tras la decisión, solo quedan cinco detenidos en el marco de la causa, pero el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió hoy a la Cámara Federal que 14 regresen a prisión. Stornelli los acusó de atentar contra la democracia y consideró que deben seguir el proceso tras las rejas porque, de lo contrario, podrían fugarse o entorpecer la investigación. Las tres personas puestas en libertad que quedaron fuera del pedido del fiscal son vendedores ambulantes.

01.00 | Elisa Carrió aseguró que será candidata en 2025 y comparó a Javier Milei con Cristina Kirchner: “Es la continuidad”

La referente de la Coalición Cívica ARI (CC ARI), Elisa Carrió, en +Entrevistas Captura de Pantalla

La líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, dio a conocer las razones por las que aseguró que será candidata a senadora en 2025, sostuvo que la Argentina es mayoritariamente “peronista” y evaluó que existe una continuidad de modelos entre Javier Milei y Cristina Kirchner y se mostró preocupada por el crecimiento del fenómeno de los “pibes libertarios”.

Carrió sostuvo que en base al lenguaje demostrado por el Presidente y la expresidenta Cristina Kirchner, se podría trazar un paralelismo que significa una continuidad de mandatos. Para eso trajo a colación la definición que hace Ortega y Gasset del “Guarango”.

“El lenguaje del Presidente, que es de un carácter insultantemente, creo que viene por ausencia de carácter materno, lo cual no se puede imaginar. ¿Por qué el guarango es exitoso y famoso? Ortega y Gasset decían que ser guarango es una mezcla de ignorancia y megalomanía. Un megalómano es alguien que tiene una alta consideración de sí mismo, al punto de que todo lo que dice es a nivel mundial”, definió la fundadora de Coalición Cívica.

Continuó con su explicación: “Hay una continuidad histórica. No hay voluntad de cambio. Entre el kirchnerismo y Milei, aparte de sus cruces en la deuda en Barrios de Pie, o el Movimiento Evita, que no los investigan. Es el discurso de Cristina gritándonos. En un momento sos progre para él, y en otro sos de derecha para ella. Cuando estás en el extremo del lenguaje y no podés reflexionar... Vino el guarango con éxito. Hay una continuidad histórica que se agrava. O moderamos el lenguaje o vamos a una guerra civil”.

00.30 | Milei dijo que Caputo y Sturzenegger pueden convivir en el gabinete: “Nadie le va a tocar el culo a Toto”

El presidente Javier Milei DENIS BALIBOUSE - POOL

En medio de la incertidumbre por los cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei ratificó al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que “nadie va a violentar los logros de Toto”. Además, habló de las elecciones legislativas del próximo año y dio el nombre de posibles candidatos, entre los que mencionó al diputado José Luis Espert.

“Es el mejor ministro de Economía de la historia”, dijo en declaraciones a TN, y reforzó la idea con una frase que él mismo denominó como “más vulgar”. “Nadie le va a tocar el culo a Caputo”, aseguró en referencia a la posibilidad de que la eventual llegada de Federico Sturzenegger a otro ministerio pudiese interferir en las tareas del titular de Hacienda.

“Pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista”, remarcó y señaló que el ahora asesor “va a estar ocupado en la desregulación y en la liberalización de la economía”. En ese sentido, indicó que el expresidente del Banco Central va a tener el rango de ministro porque “es uno de los economistas más brillantes”. “La idea es que entre al gabinete, estamos definiendo las funciones”, expresó.

