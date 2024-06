Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌| Adorni no descartó ser candidato en 2025: “Voy a estar donde el Presidente me lo pida”

El martes por la noches, el presidente Javier Milei evaluó quiénes podrían ser candidatos de La Libertad Avanza en 2025 en las elecciones legislativas. El jefe de Estado comentó que José Luis Espert podría encabezar alguna lista en la provincia de Buenos Aires y también hizo referencia al vocero presidencial Manuel Adorni. “Depende de él, es un tipo maravilloso. El problema es que también es un gran vocero”, formuló.

El miércoles por la noche, Adorni fue consultado al respecto en LN+ y explicó: “Al Presidente le preguntaron. Le agradecí las palabras que tuvo conmigo, y yo voy a estar donde el Presidente me lo pida. Si es aquí, será aquí; si es yéndome a mi casa, me iré a mi casa; si es siendo ministro, seré ministro; si es siendo candidato y el presidente cree que es el mejor lugar”.

En ese sentido añadió: “Hoy estoy feliz donde estoy y con lo que estoy haciendo. No soy solo vocero, hago otro tipo de cuestiones. Yo soy de la ciudad. Vivo en la ciudad y, aparte, el propio Presidente hizo referencia a que en la provincia podría ir Espert. Y coincido. Es un candidatazo”.

04.00 | Carlos Pagni: “La política y la economía salen del freezer”

Alfredo Sábat

Por Carlos Pagni

Por una convención político-literaria, la Ley Bases se convirtió en un pretexto para justificar cualquier parálisis de la vida pública. No sólo en el Gobierno. También en la oposición. El laborioso trámite parlamentario de ese texto explicó cualquier estancamiento. Los que trababan su sanción trababan todo. Esa superstición cobija una inercia peligrosa. La aprobación de esa norma descongela ahora todos los relojes.

El campo más visible de esta reactivación es el de la gestión administrativa. Hay cambios de roles. Alzas y bajas en la cotización de los funcionarios. Pero nada es más importante que la carrera de Luis Caputo al encuentro del Fondo Monetario Internacional para negociar un nuevo programa económico. Esa decisión comienza a despejar las principales incógnitas de la estrategia material de Javier Milei.

El informe que publicó el staff del Fondo el lunes pasado descarta algunas excentricidades del discurso oficial. Entre ellas, la dolarización y la clausura del Banco Central. En un marco mucho más convencional, Caputo y Santiago Bausili deberán eliminar este mes el blend cambiario que liquida el 80% de las exportaciones por el tipo de cambio oficial y el 20% por el contado con liquidación. Y el mes que viene tendrán que presentar un plan para ir hacia un régimen de flotación cambiaria al estilo peruano o uruguayo.

03.30 | Carrió criticó a Caputo y Sturzenegger: “No tienen la menor idea de lo que pasa en la Argentina real”

Elisa Carrió en TN

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, criticó la administración económica del gobierno de Javier Milei. En específico, aseguró que no ve hacia dónde va el país con las decisiones del ministro de Economía, Luis Caputo, del Banco Central y de Federico Sturzenegger. “Es insostenible la vida con los aumentos”, planteó.

Entrevistada en el programa A dos voces, Lilita ratificó que se presentará como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2025, y opinó acerca de la economía. La exsenadora sostuvo que los funcionarios del gabinete económico “no tienen la menor idea de lo que pasa en la Argentina real”. “Lo sé porque los conozco desde hace años”, aclaró en diálogo con TN.

“Al ministro de Economía lo quiero. Conozco y quiero a los integrantes del Banco Central. También a Sturzenegger. No estoy de acuerdo con sus objetivos, pero no es una cuestión personal. He defendido a [Sandra] Pettovello, a quien no conozco, porque me parece que fue injustamente atacada, pero no sé qué medidas van a tomar”, dijo.

03.00 | Milei se refirió a las compras “puerta a puerta” y un diputado lo desafió

. Archivo

El jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, desafió hoy por redes sociales al presidente Javier Milei luego que el mandatario utilizara este mediodía su cuenta de X para responder preguntas de sus seguidores, y en una de las interacciones se refiriera a la apertura de importaciones a la electrónica. “Puerta a puerta ya”, le reclamó el legislador.

“Milei, ¿cuándo abren las importaciones a la electrónica?”, fue la pregunta que uno de los usuarios de X le hizo hoy al Presidente durante los casi 20 minutos en los que el mandatario intercambió no solo definiciones políticas, sino también respuestas descontracturadas. Entre otras cosas, contó que hoy comió pastas, que su actor favorito es Marlon Brandon y hasta conversó sobre música.

02.30 | Milei avanza con Sturzenegger y se espera que los cambios en el Gobierno se oficialicen tras el viaje a Europa

Por Maia Jastreblansk y Cecilia Devanna

Javier Milei apunta a avanzar en las próximas horas con las tratativas para que la semana que viene, cuando él regrese de Europa, se pueda oficializar el desembarco de Federico Sturzenegger en un cargo con rango ministerial, además de formalizar otros cambios en la estructura del Gobierno que implicarán una nueva distribución del poder interno.

En el Gobierno vienen generando expectativa sobre el desembarco de Sturzenegger. Dejaron saber que Milei quiere reunirse con su “economista coloso” para definir sus atribuciones y funciones. Según trascendió, el Presidente podría recibir a Sturzenegger este jueves en Casa Rosada para mantener una reunión de trabajo y definir los alcances de la nueva cartera “de la desregulación económica y la modernización del Estado”. El encuentro podría darse entre el acto por el Día de la Bandera en Rosario (que se realizará a las 9) y la partida vespertina del jefe de Estado con destino a Madrid.

