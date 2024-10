Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.30 | Paro de transporte. El universo de los sindicalistas que pueden frenar los vuelos en el país

Por Nicolás Balinotti

Si el Gobierno no fuerza una conciliación obligatoria, el miércoles próximo habrá un paro nacional de transporte, que nació en rechazo a la intención oficial de privatizar Aerolíneas Argentinas, entre otras demandas. Esto deja en evidencia la articulación de los gremios aeronáuticos con Pablo Moyano, integrante del triunvirato de mando de la CGT y número dos del sindicato de los camioneros.

En el universo aeronáutico hay alrededor de 15.000 trabajadores distribuidos en ocho gremios que tallan en el sector. La gran empleadora es la estatal Aerolíneas Argentinas, con 10.500 personas. El resto forman parte de las nóminas de las low-cost o de otras empresas del rubro.

El gobierno de Javier Milei intentó avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas a través de la Ley Bases, pero no pasó el filtro de la oposición en el Congreso. Por eso, el Presidente emitió hace un mes un decreto que la declara “sujeta a privatización”. En paralelo, habilitó dos proyectos en la Cámara de Diputados que van en el mismo sentido, pero que por ahora no tienen visos de progresar. Uno es impulsado por Pro y el otro por la Conciliación Cívica. Milei reconoció que puede haber otra salida. “La estamos proponiendo privatizar y, si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregársela a los empleados”, dijo la semana pasada en LN+.

03.10 | Cristina Kirchner: “Los que quieren que nos olvidemos de lo que pasó es porque quieren robarnos el futuro”

Tras su participación en el acto por el 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes varias imágenes del encuentro, junto con un mensaje alusivo a una frase de Estela de Carlotto, la titular de la entidad de Derechos Humanos.

“Estela tiene razón: la vida hay que celebrarla con alegría y tener Memoria. Los que quieren que nos olvidemos de lo que pasó o de lo que hicimos es porque nos quieren joder en el presente y robarnos el futuro. No lo vamos a permitir”, expresó la exmandataria en su cuenta de X.

Estela tiene razón: la vida hay que celebrarla con alegría y tener Memoria. Los que quieren que nos olvidemos de lo que pasó o de lo que hicimos es porque nos quieren joder en el presente y robarnos el futuro. No lo vamos a permitir. pic.twitter.com/KU9KsS3rlg — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 24, 2024

02.40 | | Abal Medina acusó a Milei de “violento y energúmeno” y Juliana Santillán le retrucó: “¿El Presidente golpeó a su mujer?”

A mitad de una semana cargada de internas y fuertes declaraciones cruzadas entre dirigentes políticos, el miércoles por la noche el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina se cruzó con la diputada libertaria Juliana Santillán al opinar sobre “las actitudes violentas” del presidente Javier Milei.

Ambos presentes en el programa A dos voces de la señal TN, cuando se le concedió la palabra a Abal Medina, el dirigente peronista primero quiso extender su “solidaridad” con el periodista Marcelo Bonelli, que conduce el programa y el domingo fue objetivo de duras críticas por parte del mandatario nacional. “Mi solidaridad con ustedes por la agresión brutal por parte de este energúmeno que tenemos por Presidente”, soltó.

“Este Gobierno pretende destruir todas las cosas que, más o menos, estamos de acuerdo que funcionan bien, que no son tantas. Más allá de cualquier grieta o división partidaria, nos enorgullece nuestro cine con los Oscar, la universidad pública con sus premios Nobel y nuestro fútbol con las copas que hemos ganado. Este Gobierno, sistemáticamente, va a destruir eso”, agregó.

02.00 | Oscar Parrilli cruzó a un gobernador aliado a Quintela y Cristina Kirchner se sumó

La interna del peronismo no cesa y a diario aparecen cruces que reavivan la complicada situación que atraviesa el Partido Justicialista en la previa a las elecciones que enfrentará a la expresidenta Cristina Kirchner con el riojano Ricardo Quintela. Esta vez, el episodio fue protagonizado por el senador Oscar Parrilli y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La discusión virtual comenzó con una publicación en la red social X en la que el exsecretario general de la Presidencia cuestionó al mandatario provincial por su apoyo a su par de La Rioja y por su cada vez más cercano vínculo con el presidente Javier Milei.

En ese sentido, compartió un video en el que Jaldo manifestó su posicionamiento rumbo a las elecciones partidarias, aclaró que no pertenece a La Cámpora ni es kirchnerista y remarcó que, su forma de “ayudar al Movimiento Nacional Justicialista es trabajando con un colega gobernador como es Quintela”.

