Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.30 | Villarruel invitó a Recalde a poner plata de su bolsillo para pagarle el viaje a estudiantes a las Olimpiadas de Matemáticas: “No hay plata”

Victoria Villarruel y Mariano Recalde LA NACION

Cada año, el Senado de la Nación se hace cargo de los pasajes de los estudiantes argentinos clasificados a las Olimpiadas de Matemáticas. Sin embargo, para la edición 2024 de la competencia se negaron a entregar el dinero. Por ese motivo, el bloque opositor del recinto presentó un proyecto de ley para que la Cámara alta costee el traslado de ida y vuelta de los seis participantes seleccionados.

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, publicó Mariano Recalde, senador nacional, en su cuenta personal de X.

De esta manera, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le respondió a través de la misma red social: “Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere y puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno”.

03.00 | Scioli dijo que no habla con Alberto, que es “peronista y libertario” y que Kicillof “gestiona como puede”

Daniel Scioli en LN+

En línea con su habitual discurso y firme dentro del gobierno de Javier Milei, el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, afirmó que su objetivo es ser “parte de la solución”, se definió como “un especialista en acercar cosas que parecen muy distantes” y en defender los “intereses del país”. También, se refirió a su relación con el peronismo y a su pasado reciente como integrante de Unión por la Patria (UP), principal espacio opositor a La Libertad Avanza (LLA).

“Soy peronista y libertario”, dijo y justificó su respuesta en que la suya es “una visión del Perón que hablaba del movimiento, de la montura para cabalgar los cambios de la historia, de adaptarse a las distintas circunstancias”. “Y el mundo está en transformación, hay cambios y la Argentina los necesitaba y mi compromiso es poner el hombro en estos momentos con mi experiencia”, agregó durante su participación en +Entrevistas, por LN+.

02.30 | Se complica la privatización de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina

José Rolandi, vicejefe de gabinete, se retira del Congreso de la Nación Tadeo Bourbon - LA NACION

Por Laura Serra

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, recibió la llamada con preocupación. Del otro lado de la línea el diputado Oscar Agost Carreño le transmitía, por indicación de Miguel Pichetto –jefe de bloque Hacemos Coalición Federal–, que la bancada había resuelto minutos antes no insistir en la privatización de las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), contrariando así la pretensión del Gobierno de que la Cámara de Diputados desconociera lo votado en el Senado, que excluyó a estas tres compañías del listado de privatizaciones.

Sin embargo, no todas fueron malas noticias para Rolandi. La bancada de Pichetto, al igual que el resto de los bloques dialoguistas –UCR, Pro e Innovación Federal– le anticiparon al funcionario, en una reunión que mantuvieron este lunes por la tarde en la Cámara baja, que insistirán con restituir la cuarta categoría de Ganancias y las reformas Bienes Personales, tal como lo votaron en abril. Ambos capítulos fueron rechazados por el Senado hace dos semanas, lo que significó una estocada casi mortal al paquete de reformas fiscales que proponía el Gobierno.

02.00 | Bullrich viaja este martes a Goya y Milei le pidió que “pongan todo” para encontrarlo, mientras perdura la bronca con los primeros fiscales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el plan Seguridad Productiva Ministerio de Seguridad

Por Cecilia Devanna

A once días de la desaparición de Loan Peña, el nene correntino de cinco años cuya búsqueda conmueve al país, la Casa Rosada oscila entre la bronca contra los primeros fiscales a cargo de la investigación y la apuesta a la etapa que se abre con la intervención de las fuerzas y los tribunales federales. En el Gobierno afirman que los efectivos dependientes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvieron a disposición de los fiscales provinciales “desde el primer momento”, pero que “recién este domingo les dejaron tomar contacto con el expediente por primera vez”.

La ministra cambió su agenda a última hora: en lugar de viajar a Paraguay, como tenía planeado, este martes volará a la ciudad correntina de Goya, donde están los tribunales federales. La ministra había adelantado para la tarde de este lunes su reunión con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro Policía Nacional paraguaya y exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país, quien viajó expresamente para encontrarse con ella por el caso. “Patricia coordinó ahí la participación paraguaya y no hace falta que vaya”, dijeron fuentes oficiales a LA NACION tras el encuentro y la decisión de ir personalmente a Goya.

01.30 | La Fraternidad acata la conciliación obligatoria del Gobierno y los trenes funcionarán con normalidad

Tras amenazar con reducir la velocidad de sus formaciones en medio de un fuerte reclamo salarial, La Fraternidad, el gremio de los maquinistas dirigido por Omar Maturano, acató la conciliación obligatoria del Gobierno y la medida de fuerza quedó desafectada. Este martes, los trenes funcionarán con normalidad y a la velocidad habitual.

El acatamiento a la norma se dio a conocer mediante un comunicado oficial del gremio titulado “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el cual fue difundido en sus cuentas de redes sociales. “La Fraternidad anuncia a la opinión pública que ante la comunicación de la Secretaría de Trabajo donde se notifica al Sindicato la aplicación de la conciliación obligatoria ante las medidas anunciadas para el día martes 25 de junio. El Secretariado Nacional acata dicha resolución como es su centenaria costumbre, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, preservando por sobre todas las cosas la paz social”, dicta el escrito.

