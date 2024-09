Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.30 | Sturzenegger explicó los cambios de la reforma laboral y destacó una condición que tiene el trabajador a su favor

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entrevistado en la señal TN

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló el miércoles por la noche sobre la reglamentación de la reforma laboral aprobada en la Ley Bases. El funcionario explicó algunos cambios generales e hizo hincapié en una condición que tendrá siempre a su favor el trabajador: “Libertad de elección”.

Esta madrugada se publicaron en el Boletín Oficial los detalles de la reforma llevada a cabo por el Gobierno. El apartado referido a los cambios en las indemnizaciones fue uno de los más importantes y el que requirió de mayores negociaciones, con la posibilidad de crearse por convenio colectivo de trabajo un “sistema de cese” que reemplace al actual.

03.00 | Un “ministro fantasma” detrás de la tragedia bonaerense

Javier Alonso y Axel Kicillof

Por Luciano Román

Los nombres de Alberto Quiroz y de José Luis Gómez quedarán, seguramente, perdidos en el fárrago de la burocracia judicial. Alberto tenía 26 años y se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para atender una verdulería. Tenía el sueño de formar una familia con Juana, su novia desde hacía un buen tiempo. José Luis, de 48 años, tenía tres hijos y era detective de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Estaba feliz porque acababa de sacarse un 9 en el examen para ascender a subcomisario. Sus vidas hoy se conjugan en pasado: los dos fueron asesinados la semana pasada en la salvaje y descontrolada geografía del conurbano bonaerense.

A Alberto lo mataron para robarle el auto en Lomas de Zamora; a José Luis, para llevarse su moto en un barrio de Lanús. Jonathan Videla puede sentirse aliviado: “solo” le cortaron dos dedos y le quebraron un tercero. Fue anteayer, en José C. Paz, cuando lo atacaron arriba del colectivo que conduce por las calles de ese distrito colonizado por el narcomenudeo. También le perdonaron la vida a Fernando Rossi Sanz, un consultor en sistemas que “apenas” fue apuñalado en la Panamericana, donde bloquean los vehículos para cometer audaces robos en banda.

02.30 | El Gobierno defendió la privatización de Aerolíneas Argentinas, pero fracasó en su intento de apurar un dictamen

Comisión en Diputados por la privatización de Aerolíneas Argentinas Prensa: Diputados

Por Delfina Celichini

En un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendieron la privatización de Aerolíneas Argentinas. Pero el oficialismo libertario y sus aliados de Pro fracasaron en su primer intento por obtener el dictamen esta misma jornada y el debate continuará el próximo martes.

En su primera intervención, los funcionarios de Javier Milei cuestionaron el déficit de la empresa, la compararon con el régimen absolutista del rey francés Luis XIV y hablaron de un “despilfarro” de recursos. Sobre el conflicto gremial que atraviesa el sector, acusaron de “delincuentes” a una porción de los trabajadores que hacen huelga.

02.00 | Reforma laboral: cómo es la indemnización por despido, cómo funciona el blanqueo y qué otros cambios hay para los trabajadores

Por Silvia Stang

El Gobierno reglamentó, con el decreto 847, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el capítulo laboral de la Ley Bases, por el cual regirá la posibilidad de que, por acuerdo de las partes de un convenio colectivo, se fijen “sistemas de cese” específicos por actividad, en reemplazo del régimen general de indemnizaciones por despido.

La ley 27.742 establece que participar de bloqueos totales o parciales a empresas que afecten el ingreso de personas o de cosas será motivo de despido con justa causa. Sobre ese punto en particular –uno de los más resistidos por dirigentes sindicales-, los funcionarios decidieron no especificar nada en la reglamentación, con lo cual lo dispuesto por el Congreso no se modera, ni se endurece.

01.30 | El Gobierno prorrogó el blanqueo y se podrá exteriorizar dinero en efectivo hasta el 31 de octubre

Por Francisco Jueguen

Luego de las quejas por los cambios permanentes y los reclamos de los expertos por más tiempo para trabajar con sus clientes, el Gobierno anunció que prorrogó el blanqueo de capitales un mes. Ahora, según informó el Ministerio de Economía, la posibilidad de exteriorizar dinero en efectivo -que vencía el lunes próximo- será hasta el 31 de octubre.

“Por pedido de numerosos bancos y estudios contables y debido al gran interés generado por el Régimen de Regularización de Activos, el Gobierno Nacional dispondrá por decreto, y a efecto de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la etapa 1, hasta el 30 de octubre de 2024 inclusive”, informó el Palacio de Hacienda a través de un comunicado publicado esta tarde.

