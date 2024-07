Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

02.16 | Javier Milei se reunió en secreto con empresarios en Francia, pero excluyó sorpresivamente a algunas multinacionales

Por Luisa Corradini

Una atmósfera de desconcierto se respiraba anoche entre un grupo importante de empresas francesas implantadas desde hace años en la Argentina. Esos grupos, algunos de ellos de dimensiones multinacionales, no comprendían por qué resultaron marginadas de la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei en París con un grupo de cinco empresas, mientras que otras —que permanecieron en el país en los buenos y malos momentos— no habrían sido invitadas.

Después de una operación inexplicable, que incluyó la suspensión programada de una reunión del presidente Milei con empresas en la embajada argentina de París, y el traslado secreto de la misma al hotel donde se alojaba el mandatario, a escasas cuadras de allí, la Casa Rosada dio a conocer una foto con el presidente argentino y su hermana, rodeados de solo cinco dirigentes de empresas francesas: Estelle Brachlianoff, directora general de Veolia; Patrick Pouyanné, presidente de la multinacional de la energía Total; Xavier Niel, fundador y accionista principal de Illiad telecomunicaciones; Alexandre de Rothschild, presidente de la banca Rothschild and Co., y Thomas Triolphe, vicepresidente del gigante farmacéutico francés Sanofi.

Javier Milei, en París, con empresarios

01.55 | Yuyito, porque no es bueno que Milei esté solo

“No es bueno que el hombre esté solo”, dice el Génesis, y Milei se arrimó a Yuyito González; eso murmura la prensa del corazón, a la que no le creo, pero consumo. Tampoco es bueno que los espías pasen hambre: entonces, el Presi le dio a la SIDE 100.000 millones de pesos más, un aumento presupuestario de 800%. Menos recomendable es que nuestros atletas olímpicos sufran en soledad el hostigamiento de los franchutes, y allí fue Javi a brindarles el amparo de su compañía. ¿Qué hilo invisible une a Yuyito, los espías y París? Me parece que lo leí en el Deuteronomio: “Mientras gocen de la veneración de sus pueblos, los líderes pueden hacer lo que quieran”.

Javi transita su mandato imbuido de ese espíritu bíblico. Reparamos en Amalia González, una señora vedette, no para espiar por la cerradura, sino por tratarse de una cuestión de Estado. Ella admitió públicamente que le ve proyección al discreto flirteo que comenzó en el palco del Colón: “Me encantó la ópera, el Colón y la compañía. Esperaré la próxima invitación”. De prosperar este retoño de vínculo estaremos ante una nueva primera dama, acaso la más significativa incorporación a las filas libertarias desde el 10 de diciembre. Nunca es bueno que el hombre esté solo, y menos en la fría inmensidad de Olivos. OK, Karina, compañera de todas las horas, es su sombra; OK, están los cuatro o cinco perros. Pero al cabo de jornadas estresantes, nada reemplaza la contención de una mujer amada. Detesto ese meme según el cual hay una declinación en el reino vegetal: de Flores a Yuyo. Primero, porque Fátima es Florez; segundo, porque la soja era un yuyo y miren dónde llegó.

01.00 | Manuel Adorni apuntó contra Madres de Plaza de Mayo por respaldar a Maduro en las elecciones del domingo

A menos de dos días para las elecciones presidenciales en Venezuela, Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado apoyando al actual presidente, Nicolás Maduro. “Estamos convencidas de que la revolución bolivariana volverá a imponerse en las urnas del mismo modo que lo viene haciendo en las conciencias y los corazones de las mujeres y hombres de ese país que tanto queremos, y que nuestra eterna presidenta Hebe de Bonafini visitó tantas veces”, expresaron.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó a través de su cuenta de X al comunicado y escribió: “La Asociación Madre de Plaza de Mayo es lo más vergonzoso de todo el universo. Fin”.

La Asociación Madre de Plaza de Mayo es lo más vergonzoso de todo el universo. Fin. pic.twitter.com/nLoqhRO3li — Manuel Adorni (@madorni) July 27, 2024

