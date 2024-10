Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

01.40 | Andrés Larroque criticó la interna entre Cristina y Quintela y respondió a los dichos de Máximo Kirchner sobre Axel Kicillof

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, en On The Record Captura de Pantalla

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque, analizó la disputa entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela por el liderazgo del PJ y respondió a las críticas contra Axel Kicillof por no definirse a favor de alguno de estos dos bandos. Durante una entrevista con Iván Schargrodsky, y a propósito de las declaraciones de Máximo Kirchner sobre la futura candidatura a presidente de Kicillof, Larroque calificó la interna de “inoportuna e innecesaria”. Dijo que tuvo por objeto “revalidar el ‘cristinómetro’ y disparó: “Plantear algo así sin haber hablado con gobernadores y otros actores no es buena señal”.

Tras escuchar las palabras que esbozó Máximo en una entrevista con Radio 10, Larroque admitió que “revaluaría” la posibilidad de “militar” al gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato a presidente ya que no se pudo decidir entre Quintela y Cristina. Y opinó: “Si lo que va a definir el futuro político y la definición de este presente son una interna inoportuna, innecesaria, mal planteada... ¿Qué tengo que pensar? Che, la interna está armada para buscar definiciones de un tipo, que tenemos que ir a revalidad nuestro ‘cristinómetro’, por llamarlo de alguna manera.... Eso es por lo menos lo que yo pienso”.

01.10 | Podría seguir el rally financiero, pero algunos analistas tienen dudas

Por María Julieta Rumi

El viernes pasado el índice de riesgo país perforó los 1000 puntos básicos (cerró en 967 unidades), la brecha cambiaria se redujo a 17,7%, la Bolsa porteña subió 1,2% y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) también se tiñeron de verde. De esta forma, el Gobierno cerró otra buena semana en los mercados por el avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las crecientes versiones de un préstamo repo con los bancos y los desembolsos que anunciaron organismos internacionales.

Esta racha podría extenderse mañana y por unas semanas, de acuerdo con analistas privados, aunque algunos también señalan que si no hay novedades de peso en el horizonte inmediato el mercado se puede tomar un respiro con una mini toma de ganancias.

00.40 | La Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Quintela y queda en pie sólo la nómina de Cristina

Por Javier Fuego Simondet

La Junta Electoral del Partido Justicialista nacional rechazó la lista de Ricardo Quintela, quien pretende competir contra Cristina Kirchner por la presidencia partidaria. Luego de impugnaciones y reclamos a la nómina del gobernador de La Rioja, sus apoderados habían solicitado que se oficializara su candidatura, lo que este domingo negó la junta electoral. Al mandatario provincial no le quedan instancias de apelación dentro del partido, por lo que recurrirá a la Justicia federal.

En una resolución que lleva el número 6 y se publicó a las 18.30 de este domingo, la junta ordenó “no oficializar la lista ‘Federales, un grito de corazón’ por no reunir los requisitos reglamentarios”. Además, rechazó las recusaciones a la composición del organismo electoral partidario que habían presentado los apoderados de la lista de Quintela, Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni. Entre otros puntos, habían acusado a la junta de actuar con parcialidad en favor de la lista de Cristina.

00.00 | La ironía de Brandoni sobre los estudiantes que protestaron con un baile en Once

Luis “Beto” Brandoni opinó este domingo sobre la decisión del Gobierno de auditar las universidades públicas, que se enmarca en la disputa por el giro de fondos a las casas de altos estudios. En Comunidad de Negocios (LN+), el actor y el exdiputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) consideró lógico que el Ejecutivo “revise los papeles” de instituciones públicas y opinó que la “reacción violenta” de alumnos y directivos se debe a que “las cosas no se hicieron bien”. Ironizó también sobre los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) que protestaron contra el veto de Milei bailando una canción de Lali Espósito en Once.

“Es natural que se hagan auditorías en organismos públicos”, reafirmó el actor en diálogo con José Del Rio. “Nadie debe sentirse sospechado si ha hecho las cosas bien. Es lógico que muestren los papeles y que el Gobierno los revise. Para mi, este conflicto tan grave en las universidades argentinas nunca tendría que haber ocurrido. Es un escándalo. ¿Cómo la comunidad universitaria se ofendió por una auditoría? No tendría que ser motivo de repulsión. Deberían decir ‘bienvenidos, acá están las cuentas’. Si produjo esta reacción violenta, nos hace pensar que alguien definitivamente está equivocándose”, analizó Brandoni.

Respecto de la medida de fuerza de alumnos de la UNA, que sucedió el pasado miércoles y se viralizó en redes sociales, el exlegislador radical fue tajante: “No me parecen felices esas expresiones. Se están adelantando a algunos hechos que no se han producido todavía. Dan todo por sentado. No me parece bien. Están fastidiando a la gente que se traslada en tren. Y otra cosa: ¿estaban festejando o protestando? No sé. Pero en el lugar en el que se estudia no estaban“.

