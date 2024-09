Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

04.00 | Karina Milei publicó una carta: busca sumar afiliados a La Libertad Avanza

Karina Milei, secretaria general de la presidencia, en el acto de La Libertad Avanza en Parque Lezama

En los últimos meses se ocupó de tejer el armado nacional de La Libertad Avanza. El sábado tuvo su lanzamiento en el Parque Lezama. Karina Milei, la hermana del Presidente, mostró otra vez su rol de armadora del partido libertario y publicó una carta en redes sociales. Busca atraer masivamente afiliados de cara a las elecciones legislativas de 2025. La secretaria general de la Presidencia dio su primer discurso público junto a su hermano y hoy publicó un texto en X.

En el comunicado que compartió en su cuenta oficial, la funcionaria del Poder Ejecutivo, agradeció el acompañamiento de quienes se acercaron al acto, en donde se mostró como una de las principales oradoras y fue quien presentó al jefe de Estado antes de sus palabras. “Volvimos a encontrarnos con nuestros inicios y recordamos cuando éramos solamente un puñado de personas con la enorme convicción de poder llevar adelante la transformación más profunda e importante de la historia contemporánea del país”, expresó la titular de LLA.

Leé la nota completa acá.

03.35 | El Gobierno aceptó la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud y oficializó en el cargo a Mario Lugones

A través de dos decretos publicados el lunes en la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la salida del ministro de Salud Mario Russo y formalizó la llegada de su reemplazante, el cardiólogo Mario Lugones, luego de que el ahora exfuncionario renunciara a su cargo el viernes “por razones estrictamente personales”.

La oficialización de la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud tras su renuncia. Decreto del Boletín Oficial

El primero de los dos decretos es el 856/2024, el cual lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el artículo primero de la norma se indica: “Acéptase la renuncia presentada por el doctor Mario Antonio RUSSO (D.N.I. Nº 18.131.394) al cargo de Ministro de Salud”. Mientras que en el segundo apartado se le agradece al “funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

Asimismo, en el siguiente decreto 857/2024, que lleva las firmas de las mismas autoridades, se expresa: “Desígnase en el cargo de Ministro de Salud al doctor Mario Iván LUGONES (D.N.I. Nº 7.602.680)”.

Leé la nota completa acá

03.22 | Las definiciones de María Eugenia Vidal: por qué no alcanza con privatizar Aerolíneas y el “acto partidario” de Milei

La diputada del Pro María Eugenia Vidal llevó a cabo este domingo por la noche un exhaustivo análisis sobre cuestiones que hacen a la coyuntura política actual. La exgobernadora por la provincia de Buenos Aires opinó sobre el caso Aerolíneas Argentina y explicó por qué no alcanzaría con privatizar la línea aérea de bandera para regularizar la situación de la empresa y evitar la quiebra. Habló además en relación a la convocatoria en Parque Lezama por el lanzamiento de La Libertad Avanza como frente nacional, que calificó de “acto partidario”, y puntualizó en una contradicción presente en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La diputada nacional del Pro, María Eugenia Vidal, en Comunidad de Negocios (LN+) Captura de Pantalla

Respecto de Aerolíneas, Vidal enumeró algunos de los aspectos que hacen de su caso algo “paradigmático” y “único”. “Tienen más empleados por pasajeros que el resto de las aerolíneas, los vuelos son más caros y la discusión de aerolínea de bandera se quedó vieja”, sostuvo en Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio. En ese sentido, abordó una potencial privatización y aclaró: “Pero con eso no va a alcanzar. Si no cambian los convenios colectivos, no va a haber interesados en comprar Aerolíneas. Estos convenios, que le han dado beneficios a ciertos empleados, hacen a Aerolíneas inviable. Si no cambiamos las condiciones en las que opera, ni en concesión ni en privatización se va a poder operar. Si no damos este debate, Aerolíneas termina en la quiebra”.

Leé la nota completa acá

02.42 | El Gobierno confirmó el pago del bono de $70.000 para jubilados

Los jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) que reciben la mínima o pertenecen a determinados grupos reciben en octubre el bono extraordinario, que sigue siendo de $70.000 en los casos en que corresponda cobrarlo completo, tal como se desprende del decreto presidencial 861/2024.

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial, indica que este mes se renueva la entrega del bono extraordinario para los titulares del sistema previsional argentino. La suma se mantiene sin cambios respecto de los meses previos y, en el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, les corresponde un proporcional hasta llegar a la cifra de $314.320,56.

Leé la nota completa acá

02.20 | La reacción de Tolosa Paz tras la acusación de Milei contra ella y su marido, Pepe Albistur

Victoria Tolosa Paz y Javier Milei Collage

Luego de que este sábado, en el lanzamiento del partido La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, el presidente Javier Milei criticara con dureza la gestión anterior y apuntara, aunque sin mencionarla, a la exministra de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, y a su marido, Pepe Albistur, la actual diputada de Unión por la Patria (UP) le respondió al mandatario. “A usted lo sabía mentiroso e incapaz. Ahora descubrí que también es un cobarde”, escribió la legisladora en sus redes sociales y mencionó al titular del Ejecutivo. “Si me va a nombrar en su discurso: ¡Hágalo! Ayer se olvidó mi nombre”, prosiguió.

“Si quiere que hablemos de la pobreza y de los indicadores sociales lo invito a debatir cuando se anime”, le dijo al Presidente. En su discurso, Milei había arremetido: “Ahora, con la corrupta de los guardapolvos a la cabeza [Tolosa Paz es investigada por la Justicia por presunta defraudación en la compra de esas prendas escolares] salieron a criticar el resultado de los números de la pobreza. ¡Ustedes, que lo único que hicieron a lo largo de toda su historia es multiplicar a los pobres, de haber agarrado un país que florecía y hacerlo torta! ¡Empobrecedores seriales!”.

Leé la nota completa acá

01.30 | Subtes, prepagas, colegios, agua y luz, los aumentos que arrancan con octubre

Por María Julieta Rumi

Si bien en octubre la inflación podría finalmente perforar el piso del 4% mensual –según el último Relevamiento de Expectativas del Banco Central, los precios podrían subir un 3,5%–, hay algunos aumentos previstos para el mes que se ubican muy por encima de este número, como el boleto de subte, que tendrá un incremento del 16,46%. También subirán las facturas del servicio de electricidad, el servicio de agua en el área metropolitana Buenos Aires (AMBA), la cuota de los colegios privados con subvención del Estado en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las empresas de medicina prepaga.

Leé la nota completa acá

01.00 | Análisis: Un rugido contra la casta, con la casta al lado

Por Claudio Jacquelin

Volvió a las fuentes. A esas que lo llevaron más lejos de lo que nunca imaginó. Ni dice haberse propuesto. Volvió recargado, pero desde otro lugar. Javier Milei sigue presentándose como el ariete contra el poder establecido, aunque desde el poder. Volvió el proselitismo y la identificación del enemigo, como enseñan los manuales clásicos del marketing político.

Ante los argentinos y aquellos que en el mundo se detienen a observarlo, regresó el outsider de la política en sus tonos más altos. Desde la retórica. Mientras tanto, en los hechos, se impuso el Presidente pragmático y hasta flexible en algunos límites.

En busca de cohesionar a sus seguidores en un momento complejo de su gestión, en la que el apoyo público muestra las primeras fisuras y asoman nuevos desafíos, el león rugió contra la casta. Como en sus mejores tiempos. Ahora con amplificadores más potentes y hasta escenarios internacionales de más jerarquía y alcance.

Leé la nota completa acá

00.30 | Javier Milei, con Susana Giménez: “China es un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, solo que no los molesten”

“Me sorprendí muy gratamente. Es un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, solo piden que no los molesten”, dijo durante la entrevista en el Salón Blanco con la diva. Y confirmó que visitará el país asiático en enero, para asistir a la cumbre de la Celac.

LA NACION

Temas Javier Milei