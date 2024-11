Javier Milei llega a EE.UU. para jugarse una apuesta fuerte con Donald Trump

PALM BEACH, Florida.– Javier Milei hace una apuesta fuerte con su viaje de este jueves al sur del estado de Florida, convertido en los últimos días en uno de los centros del poder en Estados Unidos, tras el contundente triunfo electoral de Donald Trump. El Presidente, que participará de un evento de un grupo conservador en el club del magnate en Palm Beach, llega en realidad con un objetivo superador en mente : ser recibido por el líder republicano y empezar a tender puentes con la próxima administración de quien considera un aliado político estratégico para su gobierno.

Antes de viajar junto con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el líder libertario adelantó este miércoles que una vez que Trump asuma, el próximo 20 de enero, buscará un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. “El gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos, y eso tiene implicancias comerciales y financieras”, expresó el mandatario argentino, que aterrizaría por la mañana (cerca del mediodía de la Argentina) en un vuelo privado en el aeropuerto internacional de Palm Beach.

“Nosotros creemos que, en estas condiciones, podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China. Estamos abriendo la economía”, señaló Milei ayer, en una entrevista con Radio Rivadavia. “Sí, me leyó perfectamente”, respondió luego al ser consultado sobre si buscaría un acuerdo de libre comercio con la primera potencia global, y añadió que otro objetivo será conseguir que la Argentina tenga mejores condiciones en la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También dio nuevos detalles de su diálogo telefónico con Trump, el martes. “Fue una conversación muy agradable. Tenemos una excelente relación. Él había sido muy generoso conmigo cuando fui electo presidente. Tuvimos una conversación muy linda en ese momento, tuvimos un pequeño cruce cuando nos encontramos previo a que yo expusiera en la cumbre conservadora [Conferencia Política de Acción Conservadora, CPAC] en Washington, y el otro día tuvimos un acuerdo de llamada para las 12.15 que duró 11 minutos”, contó el Presidente.

Donald Trump y Javier Milei, en su encuentro en la cumbre de la CPAC en Oxon Hill, en febrero pasado

“Lo felicité por lo logrado. Le manifesté que hoy era un mundo mejor porque habían sido derrotados los wokes, por lo que era una excelente noticia para los Estados Unidos, Europa y la Argentina, y que yo me sentía más acompañado , porque cuando empecé a sostener esto le dije que estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Él me dijo que no iba a estar más solo, que él me iba a acompañar , que juntos íbamos a hacer a América y la Argentina grandes nuevamente y que yo era su presidente favorito. Eso me hizo sentir muy honrado”, agregó Milei, que será el primer presidente que reciba Trump desde su triunfo electoral.

La comitiva presidencial que desembarca en Florida también está integrada por el canciller Gerardo Werthein, exembajador en Washington que reemplazó hace una semana a la destituida Diana Mondino. El funcionario llegó este miércoles por la mañana a West Palm Beach, con parte del equipo de ceremonial de Casa Rosada, para ultimar los detalles de la visita a Mar-a-Lago, el fastuoso club de Trump que se ha convertido en el cuartel central donde se diagrama su nuevo gobierno.

Se prevé que el Presidente, junto con el resto de la comitiva, se aloje en el hotel The Ben en West Palm Beach, a 10 minutos en auto de la mansión del líder republicano, al otro lado de la laguna Lake Worth. En una recorrida anoche por los alrededores de Mar-a-Lago, LA NACION pudo presenciar el fuerte dispositivo de seguridad en torno al club, con acceso restringido al acceso principal. Según diversas fuentes, Milei solo estará una noche en Florida y emprenderá su regreso al país el viernes, a raíz de una intensa agenda que incluye la llegada del presidente francés, Emmanuel Macron, a Buenos Aires el sábado por la noche, antes de la cumbre del G-20 en Río de Janeiro.

Mar-a-Lago, el exclusivo club de Donald Trump en Palm Beach www.maralagoclub.com

Milei está anunciado como uno de los oradores de una cumbre de inversores de la CPAC, que empieza este jueves y terminará el sábado. Es el único miembro externo al board de la Unión Conservadora Estadounidense (ACU, por sus siglas en inglés), encabezada por Matt Schlapp, que fue director de Estrategia Política de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush y que tiene estrechos lazos con Trump.

Este encuentro de la CPAC es distinto del que participó Milei en febrero pasado en Oxon Hill, Maryland, cuando tuvo su primer encuentro y foto con Trump. Aquella vez, en la que el Presidente y el entonces candidato republicano fueron oradores, fue una cumbre general del grupo conservador (la próxima será entre el 19 y el 22 de febrero en Washington). En esta ocasión, es un encuentro de inversores, más reservado; de hecho, solo se podían conseguir tickets para participar por 5000 dólares (individual) o como co-host, a 25.000 dólares, mientras que en los encuentros abiertos se venden al público desde los 100 dólares.

Javier Milei, en la cumbre de la CPAC en Oxon Hill, en febrero pasado AFP

“La cumbre brinda a nuestros patriotas la oportunidad de dar forma al futuro de la CPAC y garantizar que nuestra misión de defender la libertad dure para las generaciones venideras”, señala la organización del evento. No trascendieron detalles del discurso que ofrecerá Milei, que además de Trump podría volver a encontrare en este viaje con el multimillonario –dueño de SpaceX, Tesla– Elon Musk, designado junto al exprecandidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental del futuro gobierno.

Ramaswamy celebró su designación en redes sociales y respondió a un usuario con un enérgico “¡Afuera!”, en alusión a la frase de Milei para achicar los ministerios del gabinete nacional. Ambos se conocieron en febrero en la CPAC, donde conectaron rápidamente por su visión común de reducir la burocracia y avanzar hacia la desregulación económica.

Alec Oxenford fue designado como nuevo embajador argentino en Estados Unidos

La llegada de Milei a Palm Beach, su séptimo viaje a Estados Unidos desde que es mandatario, se da además luego de la designación del empresario tecnológico Alec Oxenford como embajador argentino en Washington, en reemplazo de Werthein.

