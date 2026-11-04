Javier Milei llega otra vez a España y pidió reunirse con el rey Felipe VI

MADRID.- Sin el brasileño Lula da Silva y sin la mexicana Claudia Sheinbaum, Javier Milei aterrizará hoy en España para convertirse en uno de los protagonistas de la XXX Cumbre Iberoamericana. Después de tres años de altercados y polémicas, el libertario se cruzará por primera vez con el presidente español, Pedro Sánchez, bajo la atenta mirada del rey Felipe VI y otros ocho jefes de Estado que asistirán al encuentro, la mayoría ideológicamente afines al libertario.

Milei aterrizará después de las 16 hora local (12 de la Argentina) en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz e inmediatamente después se trasladará hasta el hotel para recibir, como es costumbre, a su amigo Santiago Abascal, indicaron desde Presidencia. Este encuentro había dado mucho que hablar durante el anterior viaje, hace apenas tres semanas, cuando el líder de Vox evitó mostrarse con el libertario en plena campaña electoral. Esta vez sí habrá selfie y pulgares arriba para postear en redes.

Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox, y Javier Milei se volverán a reencontrar hoy en Madrid A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

El primer evento de la cumbre será esta tarde desde las 19 (15 de Argentina), cuando todos los mandatarios se junten para la tradicional foto de familia y, luego, participar de la ceremonia de inauguración en el Teatro Real. La Casa Rosada no confirmó la presencia de Milei en este evento, pero desde la organización descuentan que el mandatario asistirá y, luego, se quedará a la cena de gala que ofrecerá el rey Felipe en el Palacio Real de Madrid.

La embajada argentina en España solicitó, en nombre de Milei, una audiencia con el rey de España, publicó hoy el diario El Mundo. El trámite se realiza oficialmente a través de La Moncloa, que -asegura el medio español— demoraba hasta anoche la respuesta a ese pedido. LA NACION consultó con la embajada argentina, pero la información no fue confirmada. La reunión no aparecía en la agenda oficial del rey hasta el mediodía de este miércoles.

Milei ya había intentado reunirse con Felipe VI cuando viajó a Madrid el mes pasado, pero el monarca indicó que para recibirlo debía estar en visita de Estado, un estatus que el libertario evitó en sus siete viajes a este país para evitar cruzarse con Sánchez. El primer encuentro entre Milei y el rey ocurrió en Buenos Aires, cuando el monarca viajó para su asunción en diciembre de 2023. Allí tuvieron un encuentro bilateral durante una hora y forjaron una buena relación, indicaron fuentes españolas. Se volvieron a cruzar el 7 de agosto pasado, cuando coincidieron en la asunción del presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Cali.

El último viaje de Milei a Madrid llamó la atención en España por la virulencia de los ataques a Sánchez y los insultos a los periodistas. Diplomáticos, funcionarios españoles y corresponsales extranjeros se preguntaron durante estos días si Milei logrará domesticar su estilo durante el encuentro de presidentes. “Milei es rock”, dijeron ayer desde la Casa Rosada a LA NACION. “Si tiene o quiere decir, lo va a hacer. Es su forma, no se condiciona”, agregó la fuente.

Por lo pronto, la organización del evento no ocultó la preocupación de que su estilo pueda, por primera vez en muchos años, ocasionar una intervención del rey Felipe VI, como ocurrió hace casi 20 años cuando su padre tuvo que frenar a Hugo Chávez con la recordada frase “¡Por qué no te callas!”. “El espacio iberoamericano siempre se ha destacado por el respeto y el consenso entre los presidentes”, remarcaron desde la organización cuando un periodista español les preguntó si habían establecido un protocolo “anti-Milei” para la reunión plenaria, que es el espacio donde intervienen los presidentes. Confían en que la presencia del rey Felipe, que modera el debate, transmita prudencia para la intervención de los mandatarios.

Los ojos estarán posados sobre Milei, que será uno de los grandes protagonistas del evento. El Presidente estará rodeado de mandatarios ideológicamente afines, como el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el hondureño Nasry Asfuro y la costarricense Laura Fernández. Sin Lula ni Sheinbaum, Pedro Sánchez será el principal representante del progresismo. El plenario de la Cumbre Iberoamericana comenzará este jueves, desde las 9 (5 de la Argentina), en la Galería de las Colecciones Reales, un museo recientemente inaugurado por la Casa Real.

España espera aprobar en el plenario una declaración iberoamericana, una compleja tarea en una región atravesada por una grieta ideológica. Después de meses de negociaciones, las delegaciones de los 22 países que integran el espacio acordaron ayer una declaración conjunta después de eludir la polémica por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. De hecho, Argentina fue uno de los países que votó la semana pasada en contra del embargo a la isla en la Organización de las Naciones Unidas.

Aparecieron más problemas cuando el debate derivó en temas de la “batalla cultural” de la ultraderecha latinoamericana, como el cuidado del medio ambiente o los temas de género, que también se habrían sobrepasado gracias a la abstención de algunos países, informó el diario El País. Hoy mismo los cancilleres deberían pulir los últimos detalles del texto antes de llevar la declaración al plenario para que sea ratificada por los jefes de Estado.