Javier Milei posteó un tuit contra Riquelme tras la derrota de Boca en el Superclásico

El presidente Javier Milei usó X (ex Twitter) para brindar una dura crítica a Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca, luego de que el Xeneize perdiera 1-0 de local frente a River en el Superclásico en la Bombonera. “No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos ”, escribió el Presidente en la red social.

El partido por la fecha 15 de la Liga Profesional estuvo lleno de tensiones adentro y afuera de la cancha luego de que un gol de Milton Giménez fuera anulado y Sergio “Chiquito” Romero se peleara con un plateísta. Boca enfrenta un difícil contexto tras la derrota. A esta se suma la que ocurrió el sábado frente a Racing, 1-2 en el Cilindro, y la temprana eliminación que sufrió en la Copa Sudamericana. Ahora, con la lejanía de la punta en el torneo local y sin mucho a lo que aspirar, debe conformarse con la Copa Argentina. Allí es donde surge la crítica de Milei a Riquelme, gestión a la que apunta.

No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos. pic.twitter.com/s3KnUHDDEP — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2024

La frase “no hay tal cosa como un almuerzo gratis” alude, en realidad, al título del ensayo There is no such thing as a free lunch del economista Milton Friedman, citado por Milei en casi todos sus discursos con un dejo de explicaciones técnicas. No sería la primera vez que el mandatario se opone a la gestión riquelmista.

A fines del año pasado, se acercó a la Bombonera para votar en los comicios por la lista que llevaba a Andrés Ibarra a la cabeza y al expresidente Mauricio Macri como vice. Antes de eso, Milei había manifestado ser hincha de Boca hasta la llegada de Riquelme al club: “ Era de Boca hasta que [Daniel] Angelici lo trajo a [Juan Román] Riquelme para robar ”. También sostuvo que tenía un palco en el Alberto J. Armando y una estrella propia en la pared del Museo de la Pasión Boquense.

Riquelme observa el partido de ida de de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Boca en el estadio Banco Guayaquil de Quito. (Photo by Galo Paguay / AFP) GALO PAGUAY - AFP

Los desacuerdos son grandes y en más de un tema. En febrero, las divisiones también se hicieron notables cuando, en la previa de Boca y Defensa y Justicia por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga, empleados del club desplegaron una bandera en el campo de juego con la frase “El club es de los socios”. Era una clara muestra de oposición al DNU que permitía la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas y que continúa en el debate hasta hoy, donde la disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) -que busca que los clubes se mantengan como asociaciones civiles- y el Gobierno se pone cada vez más tensa.

Ante ese accionar fue que Milei reposteó una publicación en X de la cuenta “La Macrineta” que comparaba la administración de Boca con la del Manchester City, de gestión privada. Eso se acompañaba de una ya clásica cita libertaria: “No la ven”.

