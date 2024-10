Javier Milei recibió al exprimer ministro británico Boris Johnson en la Casa Rosada

Escuchar

El presidente Javier Milei recibió esta tarde, en su despacho de la Casa Rosada, al exprimer ministro británico Boris Johnson. El encuentro, a pedido por la visita, se dio en el marco de la visita del dirigente conservador al país, durante la la gira promocional de su libro autobiográfico, Unleashed (”Desatado”, en español).

Johnson debió renunciar a su cargo el 7 de julio de 2022, arrasado por serias denuncias de corrupción , que no solo lo alcanzaron a él sino también a una serie de colaboradores suyos y a otros políticos del Partido Conservador. Y en su libro aborda diversas cuestiones que van desde la presunta causa de muerte de la Reina Isabel II hasta acusaciones al premier israelí, Benjamin Netanyahu, de quien sugiere que podría podría haber colocado un dispositivo de escucha en su baño del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la visita que hizo a Londres en 2017. “Puede que sea o no sea una coincidencia, pero me dijeron que luego, cuando hacían una revisión regular en busca de micrófonos ocultos, encontraron un dispositivo de escucha en el retrete”, escribió en su libro.

Johnson llegó a Balcarce 50 acompañado por una comitiva de seis personas. Fue recibido por el área de Protocolo y acompañado, por medio de la escalera Francia, una de las dos ubicadas en el Salón de Bustos, rumbo al primer piso, en el que se encuentra el despacho de Milei. El exprimer ministro tenía al llegar un ejemplar de su autobiografía bajo el brazo, para entregársela a su anfitrión.

Malvinas

El apretón de manos entre Milei y el británico se concretó después del acercamiento que hubo entre Buenos Aires y Londres en lo relativo a las islas Malvinas. El 24 de septiembre pasado la canciller Diana Mondino firmó un acuerdo con su par de Gran Bretaña, David Lammy, para acercar posiciones respecto del diferendo de Malvinas, un acuerdo que recibió el repudio de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que lo consideró “un límite” y enfatizó: “¿Nos toman por tontos?”.

¿Cuál es el contenido de lo pactado por los dos gobiernos? El punto central consiste en restablecer el vuelo regular desde San Pablo (Brasil) a las islas Malvinas, con una escala en la provincia de Córdoba, que había sido suspendido desde que la administración de Alberto Fernández endureció su reclamo de soberanía.

Diana Mondino, y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy Cancillería

Otro de los aspectos centrales es la intención de retomar las visitas de familiares de caídos en la guerra de 1982 al cementerio de Darwin, según informó la Cancillería.

En una reunión realizada en forma paralela a las actividades que se desarrollaron en la asamblea general de las Naciones Unidas, Mondino y Lammy también acordaron “finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional”, así como “avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías”.

La Cancillería informó que los dos ministros “avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur”, aunque bajo la “fórmula de salvaguardia de soberanía” de las Malvinas que “figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989″.

Noticia en desarrollo