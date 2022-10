Javier Milei criticó duramente a Cristina Pérez por preguntarle sobre la eliminación de las PASO: “No me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio”

En medio de las discusiones que por estas horas cruzan a la oposición, el diputado libertario Javier Milei protagonizó un tenso momento durante una entrevista en Radio Rivadavia con la periodista Cristina Pérez, a quien acusó de estar “operando” para Juntos por el Cambio. La recriminación del diputado tuvo lugar luego de que se le consultara por la virtual iniciativa de eliminación de las PASO impulsada por el Frente de Todos.

“Eso es falso, primero porque no existe el proyecto y yo no discuto en abstracto“, respondió, enojado, el líder de La Libertad Avanza, tras lo cual la conductora le replicó: “Bueno, pero esta respuesta es importante. Si la esquivás, es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?”.

Javier Milei

“Cuando aparezca un proyecto, hablaré. Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores. Te cuento que necesitás [para que se salga esa ley] 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron siete propios. No tienen los votos. Entonces, salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal”, continuó Milei, quien antes había señalado: “Yo te propongo discutir el mamarracho que hizo Juntos por el Cambio en el Senado habilitándole a Cristina lo de los 15 jueces para tener impunidad. Dale, hablemos de esa mugre”.

En ese momento, Cristina Pérez quiso bajar los decibeles de la discusión, pero el enojo de Milei continuó. “Salir a perseguir a una persona mediáticamente está mal. Y utilizar los recursos para eso, está mal. Estás operando con el formato de Juntos por el Cambio sobre un proyecto que no existe”, volvió a retrucar el dirigente libertario.

“Muy fácil es operar y respetar la bajada de línea que manda el gobierno de la Ciudad. No voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar”, concluyó. La charla se cortó abruptamente luego de que Pérez le dijera que se sentía “ofendida” por las “descalificaciones” que recibía de su parte. Milei no se retractó y la periodista dio por terminada la entrevista.

LA NACION