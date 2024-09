Javier Milei volvió a atacar a los periodistas: dijo que mienten y amenazó con exponer sus patrimonios

Escuchar

El presidente Javier Milei volvió a atacar a la prensa con acusaciones genéricas de que los periodistas instalan “mentiras” y lo “calumnian”, y amenazó con enviar al Congreso un proyecto de ley para que los periodistas “sean [declarados] personas políticamente expuestas” y, si quieren acceder a una conferencia de prensa con él, deban publicar su patrimonio para quedar “expuestos al escarnio público”. Se trata de una idea sin precedentes, de un presidente que se resiste a dar conferencias de prensa.

En su entrevista de anoche con LN+, el presidente insistió además en sus embates contra LA NACION y se mofó de la tarea del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

“Si demuestro que están mintiendo, calumniando e injuriando, ¿cuál es el problema? No utilizo el aparato del Estado para contestar, solo pruebas de que mienten”, sostuvo el Presidente. “Cuando era candidato, todos los periodistas mentían e injuriaban a destajo. Lo bueno es que las redes sociales democratizaron todo y es muy fácil detectar mentirosos”, afirmó.

Milei insistió: “Lo que me interesa mostrar de todo esto es que le quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos”. Y dijo: “Antes, como estaba censurado, como estaba el monopolio del micrófono, como estaba el control del archivo entonces los políticos arreglaban y transaban con los periodistas, o el periodista los extorsionaba y hacían un arreglo, y las cosas no se veían”. El Presidente no dio ningún dato concreto para sostener lo que denunciaba.

Atacó además a LA NACION, al igual que lo había hecho la semana pasada, cuando criticó la postura editorial sobre la postulación para la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo.

“No está en la agenda de Saguier. Que Saguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo”, afirmó Milei. “Si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que los arregle con Lijo, tiene cuatro periodistas esbirros”, añadió, sin identificarlos. Aseguró que probó sus acusaciones, pero no dijo cómo.

Cuando fue consultado sobre los motivos por los que utilizaba la palabra “esbirros”, contestó: “No tienen problema de mentir, calumniar, injuriar y ensuciar con tal de cumplir la tarea que les pide su jefe”. De nuevo, no justificó sus afirmaciones con explicación alguna.

Consultado sobre si estaría dispuesto a dar conferencias de prensa, dijo que sí, pero puso condiciones. “Hagamos esto, estoy dispuesto a dar conferencias de prensa, pero vamos a hacerlo jugando en el mismo terreno. Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”, propuso.

Sin precisar nombres ni denunciar, pese a su condición de funcionario, habló de que “hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían”.

También apuntó contra Fopea. “No pago pauta, sí el señor [Axel] Kicillof a medios que agreden al Gobierno, mienten e injurian. Pero si usted los señala, va Fopea y llora”, afirmó.

