Javier Milei vuelve al conurbano bonaerense después de los incidentes en Lomas de Zamora

LA PLATA.- Una semana después de los violentos incidentes registrados en Lomas de Zamora durante unca caravana proselitista, el presidente Javier Milei regresará este miércoles al conurbano para cerrar la campaña electoral de La Libertad Avanza con miras a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La presencia del Presidente y de su hermana Karina Milei en un acto que tendrá lugar el miércoles en Moreno fue confirmada por el armador de la campaña en este territorio, Sebastián Pareja.

La agresión con piedras a la caravana que llevaba a Milei por Lomas de Zamora JUAN MABROMATA - AFP

El jueves pasado la caravana proselitista del presidente Milei en Lomas de Zamora (Tercera Sección) terminó abruptamente mientras era atacada con una lluvia de piedras y escombros arrojados por la menos tres manifestantes posteriormente imputados por los cargos de atentado a la autoridad e intimidación pública.

El lunes que pasó, en otro acto protagonizado por Milei en Junín - cuarta sección electoral- también se habían registrado incidentes, pero solo entre los manifestantes de las dos principales fuerzas políticas en pugna.

La nueva incursión está anunciada en la primera sección electoral, la que tiene más electores de todo el territorio. Y donde La Libertad Avanza apuesta a compensar una eventual fuga de electores peronistas en la tercera sección electoral, segundo distinto en densidad de votantes. Los dos tiene algo más de cinco millones de ciudadanos habilitados para sufragar, sobre un total de 14 millones de votantes que integran el padrón electoral.

La determinación de Milei de regresar al Gran Buenos Aires, a una semana de los violentos incidentes durante una caravana en Lomas de Zamora, da cuenta de la importancia que otorga el Presidente a los próximos comicios donde no sólo se renuevan legisladores y concejales: el oficialismo apuesta a debilitar al gobernador Axel Kicillof con la consigna y a quedarse con la gobernación en 2027.

El nuevo acto no tendrá el nivel de exposición al que fue expuesto la semana que pasó Milei, durante una incursión a bordo de una camioneta sin techo y sin blindar en Lomas de Zamora, donde quedó sujeto a una lluvia de cascotes arrojados por manifestantes detractores del oficialismo nacional.

El cierre será en un club cerrado - Club Atlético Villa Ángela- con control de ingreso de los manifestantes, al estilo de la presentación de candidatos que tuvo lugar en el club Atenas de La Plata.

Milei estará junto a los candidatos de las ocho secciones electorales que buscan ocupar un escaño en la Legislatura de la provincia. Estará además el primer candidato a diputado nacional José Luis Espert y otros candidatos que integran esa nómina, como Diego Santilli.

A diferencia de la incursión en Lomas de Zamora, Milei tendrá una comitiva amplia de seguridad para el acto que se anunció con tres días de anticipación.

Javier Milei durante el acto en La Plata

“Los ñoquis van a ir a votar, los planeros van a ir a votar. El aparato clientelar del kircherismo va a ir a votar. Vos no podes faltar”, es la nueva consigna de La Libertad Avanza en el tramo final hacia los comicios provinciales del 7 de septiembre.

El spot está acompañado por imágenes de Roberto Baradel - secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), y de la expresidenta detenida y condenada por delitos contra la administración pública Cristina Kirchner.

En el sport también hay imágenes del expresidente Alberto Fernández, pero no aparece el gobernador Axel Kicillof que está al frente de la campaña de Fuerza Patria en este territorio. El gobernador se anticipará a la nueva incursión de Milei: también tiene previsto visitar la primera sección con un acto en San Martín, el martes.

Atento al peso electoral de la primera sección, Kicillof visitará mañana también los distritos de Vicente López y Tres de Febrero, antes del acto en San Martín junto al primer candidato a diputado provincial Gabriel Katopodis.

Malena Galmarini, Axel Kicillof y Gabriel Katopodis en el acto realizado en la localidad de Pilar Nicolas Aboaf - Prensa Gobernación

El fin de la campaña electoral está previsto para el viernes a las 8 de la mañana. Desde entonces no se puede difundir propaganda ni encuestas.

El domingo habrá elecciones desdobladas a cargo de la Junta Electoral de la provincia: se renueva la mitad de las dos Cámara de la Legislatura y de los concejos deliberantes.

En unos comicios que se anticipan tensos, estarán habilitados para sufragar 14,3 millones de electores nativos y extranjeros convocados a sufragar en 6934 locales de votación, donde se dispondrán 41.100 mesas que contarán con la logística de un comando electoral compuesto por 34.700 uniformados, la mayoría de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Tanto La Libertad Avanza como Fuerza Patria buscan movilizar al electorado en el último tramo de la campaña: “A cerrar cada una de las fuerzas políticas y esperar que el acto eleccionario tenga lugar sin conmoción, de manera transparente y en paz”, dijo hoy el ministro de gobierno Carlos Bianco.