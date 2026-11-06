Javier Milei y sus medidas, en vivo: “El espíritu liberal sigue vivo”, dijo el Presidente en la Cumbre Iberoamericana
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Autores en vivo (3)
El Gobierno agrega una actividad a la agenda de León XIV: Jorge Macri le entregará las llaves de la Ciudad
A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, desde el Gobierno nacional confirmaron a LA NACION que la agenda del Sumo Pontífice sumará una nueva actividad.
Según fuentes de Nación y Ciudad, el nuevo evento será el mismo domingo por la tarde, cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregará las llaves de la Ciudad, “en reconocimiento y agradecimiento por su visita a la Ciudad”.
En plena interna con el Gobierno, Bullrich defendió la libertad de prensa y pidió completar la Corte
Horas después de que la Casa Rosada dejara entrever su malestar por la reunión que Patricia Bullrich encabezó con buena parte de su tropa en Diputados, la jefa de la bancada libertaria en el Senado volvió a marcar diferencias con el Gobierno. Durante el encuentro anual del Colegio de Abogados, la exministra hizo una férrea defensa de la libertad de prensa como valor republicano y, en un tiro por elevación al Presidente, aseguró que esa institución “va a seguir siempre más allá de lo que diga el que está en el poder”.
Bullrich también reclamó mayor transparencia en la designación de jueces y ahondó en la importancia de cubrir las vacantes de la Corte Suprema.
Larreta sugirió que Milei trae mala suerte y compartió una foto junto a Jorge Macri: “Solo te pido uno más”
Con tono de humor, el legislador porteño de Volvamos Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta sugirió este jueves que el presidente Javier Milei trae mala suerte y compartió una foto del mandatario junto al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, para dejar clara su postura sobre la necesidad de un recambio en el distrito.
“La ciudad te pide uno más”, escribió Larreta, luego de mencionar a figuras políticas que en el último tiempo sufrieron reveses electorales. Entre los nombres, sumó al paraguayo Santiago Peña, quien este jueves renunció a su cargo.
Virginia Gallardo compartió la invitación oficial que recibió para asistir al encuentro con el papa León XIV
Virginia Gallardo compartió a través de sus redes sociales la invitación que recibió desde Presidencia para asistir al “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”, que se realizará el domingo 8 de noviembre a las 18:30 horas en el Palacio Libertad.
Intervenida con la IA, la actual diputada nacional por la provincia de Corrientes sumó a la imagen del Sumo Pontífice una foto de ella y su hija enviando besos y saludando a la figura más importante del catolicismo. “¡QUÉ ALEGRÍA, QUÉ NERVIOS, QUÉ BENDICIÓN! Hay invitaciones que emocionan de una manera muy especial. Recibí con enorme alegría y gratitud la invitación para conocer al Santo Padre", escribió al pie de la publicación.
Aprueban un proyecto de Kicillof para crear una empresa estatal de producción de medicamentos
El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción este jueves a un proyecto del gobernador Axel Kicillof para crear una empresa estatal bonaerense de producción de medicamentos. La iniciativa avanzó con los votos del peronismo y el rechazo de los bloques de la oposición, que cuestionaron la creación de nuevas estructuras públicas y sus gastos.
La iniciativa que aprobó el Senado provincial y giró a la Cámara de Diputados bonaerense establece la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que será una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.
El gobierno de Milei niega que Santiago Peña esté en la Argentina, frente a versiones originadas en Paraguay
En medio de la crisis política en Paraguay, los medios de ese país reportaron que se desconoce el paradero del presidente Santiago Peña, recién renunciado. En ese marco, surgieron versiones de que el ahora exmandatario podría estar en la Argentina.
Sin embargo, desde el gobierno de Javier Milei -aliado de Peña- negaron a LA NACION la presencia en territorio nacional del presidente saliente de Paraguay.
- 1
- 2
Pedro Sánchez le respondió a Milei: “El insulto no forma parte de mi forma de entender la política. Ahí lo dejo”
- 3
Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes de la dictadura
- 4
La misa del Papa en Luján concentrará la fuerte preocupación de la Iglesia por las deudas sociales