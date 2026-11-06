Javier Milei y sus medidas, en vivo: “El espíritu liberal sigue vivo”, dijo el Presidente en la Cumbre Iberoamericana

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, desde el Gobierno nacional confirmaron a LA NACION que la agenda del Sumo Pontífice sumará una nueva actividad.

Según fuentes de Nación y Ciudad, el nuevo evento será el mismo domingo por la tarde, cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregará las llaves de la Ciudad, “en reconocimiento y agradecimiento por su visita a la Ciudad”.