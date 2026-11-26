Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente apuntó contras las “operetas” de la oposición y dijo que cada día están “más patéticos”
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Milei publicó una serie de tuits contra la oposición durante el informe de gestión de Santilli
El presidente Javier Milei se hizo eco de la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara de Senadores y apuntó contra alguna de las preguntas que formuló la oposición, y sobre todo el kirchnerismo, sobre distintos puntos del gobierno libertario.
A través de X, retuiteó diferentes publicaciones de la llamada Oficina de Respuesta Oficial una vez finalizada la sesión. “Es de no creer que sigan con la opereta del oro... cada días más patéticos...Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición...CIAO!”, publicó el mandatario.
DESENMASCARAR LA OPERETA DEL ENDEUDAMIENTO.— Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026
Es increíble que todas las aKusaciones que hacen los kukas están basadas en una profunda ignorancia sumado a que no están aptos para hacer operaciones matemáticas elementales.
CIAO! https://t.co/K4W1MFTUNV
En otro posteo, sumó: “Tremenda domada. Desmontando la opereta del cierre de empresas...CIAO!”; “GARRAHAN: ROMPIENDO EL RELATO DE LOS KUKAS”; “DESENMASCARAR LA OPERETA DEL ENDEUDAMIENTO. Es increíble que todas las aKusaciones que hacen los kukas están basadas en una profunda ignorancia sumado a que no están aptos para hacer operaciones matemáticas elementales”.
Es de no creer que sigan con la opereta del oro... cada días más patéticos...— Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026
Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición...
CIAO! https://t.co/sUvWTDZIsx
Santilli ensayó en el Senado una defensa del rumbo económico y afrontó críticas y reproches de los bloques de oposición
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, desembarcó este miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión, en una semana atravesada por las negociaciones con gobernadores para asegurarse el respaldo de sus legisladores al proyecto de reforma electoral, cuyo núcleo es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En la antesala de ese debate clave, Santilli aseguró que Milei “va por la reelección” y debió escuchar diversos reclamos de los bloques opositores. Los pedidos de reactivación de la obra pública y los reproches por el destino de los fondos recaudados con el impuesto a los combustibles marcaron buena parte de la jornada, al que se sumaron fuertes cuestionamientos por el traslado de las reservas de oro del Banco Central y el cierre de pymes.
PASO en el Senado y Presupuesto en Diputados: así quedó la agenda del Congreso de este jueves 26 de noviembre
La jornada de este jueves 26 de noviembre en el Congreso de la Nación estará marcada por una agenda agitada. Luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dé su informe de gestión este miércoles, la Cámara alta se preparará para centrar su actividad en el debate por la Reforma Electoral. Diputados, por otro lado, fue convocado a una sesión especial para debatir un paquete económico, comercial y judicial.
Diego Santilli, tras su primer informe de gestión: "Yo no tengo problema en venir más seguido si se quiere"
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se prestó a responder un par de preguntas con Senador TV luego de finalizar su primer informe de gestión en la Cámara alta y adelantó: “Yo no tengo problema en venir más seguido si se quiere”.
“Me parece que sirve escuchar algunas de las cosas que plantean los senadores, que vienen de cada una de sus provincias. Yo les puedo responder con la experiencia que uno tiene y que voy resolviendo en el día a día en la gestión”, dijo Santilli, sobre los planteos de senadores de la oposición.
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