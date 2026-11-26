El presidente Javier Milei se hizo eco de la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara de Senadores y apuntó contra alguna de las preguntas que formuló la oposición, y sobre todo el kirchnerismo, sobre distintos puntos del gobierno libertario.

A través de X, retuiteó diferentes publicaciones de la llamada Oficina de Respuesta Oficial una vez finalizada la sesión. “Es de no creer que sigan con la opereta del oro... cada días más patéticos...Lo que sucede es que el ladrón cree a todos de su misma condición...CIAO!”, publicó el mandatario.

DESENMASCARAR LA OPERETA DEL ENDEUDAMIENTO.

Es increíble que todas las aKusaciones que hacen los kukas están basadas en una profunda ignorancia sumado a que no están aptos para hacer operaciones matemáticas elementales.

CIAO! https://t.co/K4W1MFTUNV — Javier Milei (@JMilei) November 26, 2026