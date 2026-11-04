Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente viaja a España y guarda silencio tras la elección intermedia en EE.UU.

En un mundo donde nada es casual y los gestos valen más que mil palabras, Patricia Bullrich reunió a la tropa que le responde en la Cámara de Diputados, junto a otros dirigentes, para dar una clara demostración de músculo político ante la administración del presidente Javier Milei, con la que cada vez encuentra más diferencias.

La reunión de la senadora libertaria con los dirigentes que le responden no es novedad, ya que suelen ser periódicas. Pero en este caso la diferencia es que desde el propio sector que responde a Bullrich se preocuparon por difundir la foto del encuentro, que se hizo en unas oficinas de Palermo el mismo día en que se suspendió una reunión de la mesa política del Gobierno.