Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente viaja a España y guarda silencio tras la elección intermedia en EE.UU.
El minuto a minuto de las decisiones del jefe de Estado, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Patricia Bullrich reunió a su tropa para reforzar el pedido de cambios a Javier Milei y su gobierno
En un mundo donde nada es casual y los gestos valen más que mil palabras, Patricia Bullrich reunió a la tropa que le responde en la Cámara de Diputados, junto a otros dirigentes, para dar una clara demostración de músculo político ante la administración del presidente Javier Milei, con la que cada vez encuentra más diferencias.
La reunión de la senadora libertaria con los dirigentes que le responden no es novedad, ya que suelen ser periódicas. Pero en este caso la diferencia es que desde el propio sector que responde a Bullrich se preocuparon por difundir la foto del encuentro, que se hizo en unas oficinas de Palermo el mismo día en que se suspendió una reunión de la mesa política del Gobierno.
https://www.lanacion.com.ar/politica/patricia-bullrich-reunio-a-su-tropa-para-reforzar-el-pedido-de-cambios-a-javier-milei-y-su-gobierno-nid03112026/
Kicillof invita a todos los gobernadores a la misa con el Papa en Luján y despliega desde mañana un megaoperativo
En el tramo final de los preparativos para la recepción del papa León XIV en la Argentina, el gobernador Axel Kicillof se prepara para un megaevento que ya se monta en Luján, la ciudad de veneración de la Virgen, patrona de nuestro país.
Será una prueba importante para el dirigente peronista, que -sin confirmarlo públicamente- ya se muestra como candidato presidencial para 2027, con el kirchnerismo retobado contra su liderazgo.
Según pudo confirmar LA NACION, Kicillof está remitiendo invitaciones a todos los gobernadores para la misa que dará el Santo Padre en Luján el miércoles que viene a las 10, en la última parada de su gira por el país antes de volar hacia Lima, Perú.
Diputados: el papel de Santiago Caputo en la huida de Bolsonaro tensiona a los aliados y puede frenar el avance de la ley Malvinas
Horas después de que el oficialismo lograra avanzar la semana pasada con el dictamen de la “Ley Malvinas”, el asesor presidencial Santiago Caputo quedó en la mira por su presunta participación en la salida de Flavio Bolsonaro del país. Casi en simultáneo los diputados de La Libertad Avanza (LLA) defendían el ambicioso texto de ocho títulos, de los cuales solo uno refiere a la defensa de la soberanía de las Islas, ante la desconfianza de la oposición y los múltiples pedidos de cambios de los aliados. También de Washington.
Pero el operativo de viaje del frustrado candidato presidencial brasileño amenaza con reavivar un frente de discusión que el Gobierno consideraba saldado: las atribuciones de la SIDE, que se encuentra bajo el ala política de Caputo, y que están contempladas en el proyecto oficialista.
Cautela en la Casa Rosada frente a los resultados favorables para los demócratas en Estados Unidos
Los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos encontraron al presidente Javier Milei, cuya gestión tiene fuerte alianza con la administración de Donald Trump, en camino a España, donde participará de la Cumbre Iberoamericana.
Milei partió a las 23.00. Para entonces, los demócratas se encaminaban a quedarse con la mayoría del Senado. En España al Presidente lo espera el canciller Pablo Quirno, otra pieza fundamental de la política exterior libertaria.
La Casa Rosada siguió con atención el devenir de las elecciones legislativas en las que Estados Unidos se jugaba el control del Congreso, a sabiendas de que los pronósticos eran desfavorables para su aliado. Por eso primó la cautela, a diferencia de las elecciones en Brasil.
El Gobierno retirará, tras la polémica, el artículo que proponía cobrar Ganancias por la venta de cedears
El Gobierno retirará del proyecto de Ley de Competitividad Financiera el artículo que proponía gravar con Ganancias los resultados de la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Economía ante la consulta de LA NACION: “Quedó de un borrador viejo. ¡Ya se está corrigiendo!”
La decisión se conoció tras las críticas en redes sociales que generó la medida incluida en la reforma del mercado de capitales enviada este lunes por el Poder Ejecutivo al Congreso. “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, escribió en X Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a una publicación del usuario Alan Riedmaier que cuestionaba la propuesta impositiva.