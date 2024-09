Javier Negre y otro show de preguntas con respuesta cantada de Adorni en la Casa Rosada

Escuchar

Cuatro días después de ser recibido por el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos, el empresario de medios español Javier Negre regresó a las conferencias de prensa que el portavoz Manuel Adorni brinda en la Casa Rosada para los periodistas acreditados en Balcarce 50.

Como correlato de los repetidos elogios que dedica al Gobierno desde su plataforma digital EDATV, el reciente accionista de La Derecha Diario (adquirió la mitad de ese medio a Fernando Cerimedo, coordinador de redes de la campaña de Milei) utilizó su turno en la ronda de preguntas para embestir contra los “periodistas ensobrados”, elogiar la política de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, y hacer suyas manifestaciones en favor del Presidente del “empresario de ascendencia judía” Martín Varsavsky. Un combo que le vino como anillo al dedo al propio Adorni para defender la gestión y redoblar las críticas contra medios de comunicación que disienten con algunas posturas o marcan críticas a la gestión del Gobierno.

“Lo que he podido ver, es felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado por el trabajo que hacen, cuando he visto una carga policial siempre ha sido proporcional, y no como en mi país (…) y felicitar a la ministra Patricia Bullrich”, dijo Negre, a modo de reflexión, antes de sus consultas a Adorni. Sus halagos llegaron inmediatamente después que el periodista Gustavo Abu Arab, de sitio Andino, cuestionara la “violencia” y los “golpes” utilizados según su visión por las fuerzas de seguridad en la represión de la manifestación por la recomposición salarial para los jubilados, la semana pasada.

Con apuntes leídos desde su teléfono celular, Negre consultó a Adorni sobre las negociaciones entre el Gobierno y el kirchnerismo por la ampliación de la Corte Suprema, publicados por Clarín y LA NACION, entre otros medios. “¿Es una opción real lo que publicaron algunos medios, o son operaciones infundadas y carentes de veracidad?”, consultó el periodista, antes de citar a Varsavsky, quien se preguntó en la red X como puede ser que “con lo bien que va la economía argentina, destruyendo la inflación, frenando el dólar, logrando superávit fiscal comercial y fiscal y atrayendo inversiones que Javier Milei tenga toda la prensa argentina en contra”. Su tercera pregunta a Adorni también parecía tener una respuesta cantada. “Si la prensa kirchnerista, ensobrada, tuviera poder influencia real, ¿Usted cree que Milei hubiera sido Presidente?”, preguntó Negre, un militante de ultraderecha que suele involucrarse en polémicas.

Cuando le tocó responder, Adorni habló de “noticias falsas” sobre la discusión de la renovación en la Corte. “Una de esas noticias era que estábamos evaluando la ampliación de la Corte, cosa que no es así, porque es una atribución del Congreso”, detalló. “Cualquier otra consideración política es para nosotros absolutamente irrelevante, así esté en la tapa de un diario un domingo”, afirmó, y sostuvo que los candidatos del Presidente son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y reiteró que “no hay ninguna negociación con nadie para ampliar la cantidad de miembros de la Corte”.

En relación al tuit de Varsavsky, empresario residente en España, Adorni reflexionó sobre los medios, y sostuvo que “es cierto que uno percibía apoyo hacia otros candidatos, no importa quienes”. Y destacó que “al menos de los medios tradicionales de los que ya participaba, la influencia no fue tal para torcer la opinión pública, o el deseo de la gente”, coincidió.

Luego destacó que, durante la campaña, “el Presidente dijo la verdad”, y volvió a embestir contra las críticas. “Cuando se quejan de la pobreza, de los jubilados, se olvidan que gran parte de ese resultado es el populismo que nos ha hundido en una miseria total”, sostuvo Adorni. Ante la insistencia de Negre sobre las razones de las críticas de los medios al Gobierno, Adorni recordó que en una cena con las autoridades de ADEPA le dijo a los dueños de medios que “nosotros estamos para gobernar, y ustedes para decir la verdad (…) después el que miente sabrá por qué lo hace, y en tal caso, si ellos, el periodismo en general, o quien sea, se dedica a calumniar, a no ver, a no transmitir las cosas con sinceridad y la verdad, lo que no significa que no se pueda tener una opinión en contra”, estimó.

“Lo que molesta es que la opinión esté cargada por una mentira base, disparada por algo, que no sabemos que es…entre tanto esfuerzo que hacemos los argentinos, que un sector que informa mienta, no es sano para nadie”, reflexionó. Y dijo no saber si esa actitud está originada en que “no hemos asignado pauta, o que la pauta que se asigna es de gobiernos provinciales o municipios, no lo sé. Ojalá que como se movilizan algunos medios sea por equivocación, y no por mentiras transmitidas adrede”, finalizó Adorni.

Las preguntas de Negre no sorprendieron, por cierto, a los periodistas que asistieron a la conferencia. Meses atrás, en una de sus primeras intervenciones públicas, cuestionó que ningún periodista preguntara sobre las acusaciones de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género. Un tema que, según reconocieron en el Gobierno, dio margen y aire a la gestión libertaria en momentos de complicaciones económicas y políticas. Sus alusiones directas a periodistas “ensobrados” fueron, desde entonces, constantes, y en muchos casos con nombres y apellidos.

“No vi a gatas pagadas con dinero público, ni cortes faraónicas ni periodistas ensobrados. Vi austeridad, una inteligencia sobrenatural, un valiente que ama a su país y una bonita pareja conectada espiritualmente”, escribió Negre cuando terminó su reunión con el Presidente y su pareja, Yuyito González. Sin contacto con sus pares, que ni siquiera lo saludan cuando llega a la sala de conferencias, Negre no parece inmutarse: prefiere hacer gala de su cercanía con el poder.

