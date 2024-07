Joaquín Morales Solá: “Javier Milei está todo el día hablando mal del periodismo, eso no es de un hombre liberal”

Escuchar

“ Hace tanto tiempo que venimos hablando por qué la dirigencia política no se pone de acuerdo en 7 u 8 puntos claves. Se habló tanto de eso como un ideal y nunca se concretó nada. Hasta el lunes, que se afirmaron por lo menos 10 puntos -podrían haber sido más- lo cuales son todos homologables por cualquier persona con sentido común ”. El Pacto de Mayo, realizado en la noche del lunes fue uno de los puntos que Joaquín Morales Solá señaló como uno de los puntos positivos de la gestión libertaria, en una extensa conversación con la periodista Paz Rodríguez Niell, .

En el marco del ciclo LA NACION + Cerca, el periodista político realizó un amplio recorrido por la gestión del presidente Javier Milei: destacó aciertos, pero también errores y contradicciones. “ Milei está todo el día hablando mal del periodismo, eso no es de un hombre liberal ”, afirmó el columnista de LA NACION.

Sobre el Pacto de Mayo que Milei firmó junto a18 gobernadores, Morales Solá sostuvo: “Son políticas que rigen en los países desarrollados del mundo desde hace muchísimo tiempo y que los han hechos países grandes. Esto tiene su mérito”.

“Creo que los gobernadores aceptaron muchos por convicción, y otros, porque no quisieron quedar mal con el Gobierno porque estamos ante una situación donde los recursos de la Nación llegan arbitrariamente a las provincias”, reflexionó. “Hay muchos gobernadores -terció- que creen que ese paquete que se firmó, es un paquete que el país necesita”.

La baja de la inflación y el ajuste en el gasto publico, son dos “anclas” que el Presidente le puso a un “país sin rumbo”, afirmó el columnista, aunque advirtió: “ Esto es necesario pero no suficiente. En poco tiempo se agota. Siempre las sociedades ambicionan más de lo que han recibido”

Por el contrario, que el Presidente no haya intentando tender puentes estables con una parte de la dirigencia política -más allá de destacar los esfuerzos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en este sentido- es para Morales Solá uno de los aspectos más negativos de la gestión libertaria. “Tiene una minoría parlamentaria conmovedora”, graficó.

“Otro defecto importante es la contradicción entre la política exterior que enuncia Diana Mondino, la canciller, y la política exterior que hace Milei”, añadió. “Milei hace una política exterior muy ideologizada. Si nosotros criticábamos en su momento a Cristina Kirchner por la ideologización de su política exterior, también tenemos que hacerlo con Milei ”, comparó, y enumeró los encontronazos retóricos que el jefe de Estado mantuvo con el presidente de España, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Lula Da Silva.

Milei en el mundo y las críticas al periodismo

“Es uno de las figuras internacionales más llamativas”, destacó el periodista sobre Milei. “Pero el Presidente no usa esa espectacularidad que tiene su figura para hablar de los problemas argentinos, sino para posicionarse él como un líder ideológico internacional, y esto me parece que es una pérdida de tiempo. Haber hecho nueve viajes al exterior en seis meses sería importantísimo si fueran visitas de Estado, visitas para conseguir inversiones extranjeras o para exportar productos argentinos”, sostuvo.

“En algún momento tiene que prevalecer su condición de jefe de Estado e imponerse a su propia personalidad. Porque su personalidad es complicada, conflictiva, más cercana a la confrontación que al acuerdo, y creo que eso le hace mucho daño al Gobierno y al país”, reflexionó ante una consulta de su colega Jorge Fernández Díaz, a través de una grabación.

“Traté a todos los presidentes desde 1983. La verdad es que lo que noto en Javier Milei es que evidentemente no viene de la política. Es un hombre que rompe todos los esquemas”, señaló. “ Algún grado de moderación cuando él vea que lo necesita, va a haber ”, barruntó. “En última instancia, creo que es un hombre que tiene algún sensor que le dice ‘llegaste a un límite, retrocedé’” y dio como ejemplo el achicamiento de las más de 600 leyes de la Ley Bases”, agregó.

Las preguntas enviadas por los suscriptores de LA NACION fueron el hilo conductor de una conversación que se extendió por casi una hora. Tras destacar la cristalización del Pacto de Mayo, el columnista político advirtió: “Hay otros temas que faltan. Falta un compromiso con la división de poderes, con la designación de jueces honorables. Me estoy refiriendo con nombre y apellido a la designación cuestionada del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia.

“Un compromiso con la libertad de expresión y la libertad prensa -prosiguió-. Tenemos un presidente que está permanentemente agrediendo de manera verbal a los periodista. A veces con nombre y apellido, a veces con apodos que le pone, que son humillantes, y a veces con referencias o alusiones sin nombrar. Está todo el tiempo hablando mal del periodismo, eso no es de un hombre liberal”.

“Lo de María O’Donnel fue directamente un escrache presidencial”, ejemplificó en alusión a la crítica del presidente sobre la cobertura que la periodista realizó de la Copa América. “Fue lamentable. Esto de pedir que el periodismo sea sumiso o la alternativa es la pelea, es una perversión de la relación del poder con el periodismo. Esto es grave”, afirmó.

“El propio presidente obliga a un desgaste de las organizaciones periodísticas, porque las obliga a pronunciarse permanentemente, pero él no cambia. Creo que busca una manera de relacionarse con la prensa que se parece en alguna medida a la relación que planteaba Cristina Kirchner: o sos mi amigo o sos mi enemigo. Y el periodismo no puede ser un amigo incondicional del Gobierno todos los días. Si el periodismo pierde su función crítica frente la poder, pierde su razón de ser”

“Eso nos sorprendió, porque creíamos que con el kirchnerismo se había agotado una etapa en la que los periodistas éramos agredidos permanentemente. Creía que venía una época muy distinta con Milei”, indicó en otro tramo de la entrevista.

La candidatura de Lijo

En más de una oportunidad, Morales Solá se refirió a la candidatura del juez Lijo, a quien asoció indirectamente con Karina Milei, la secretaria de la Presidencia. “Entró a través de Karina Milei”, aseveró, en alusión a la relación que la hermana del presidente mantiene con el juez Ricardo Lorenzetti, el “padrino político” de Lijo, según afirmó el columnista.

“Lo colocó a Lijo como candidato, y el Presidente se resiste a sacarlo sin tener ninguna necesidad de que Lijo sea miembro de la Corte y sin tener ninguna relación personal con él. Pero viene a través de su hermana. Es un ejemplo de la importancia de Karina en el Gobierno” completó. “Es la única persona en la que puede confiar plenamente. Alguien que se enfrenta con ella, no llega al final de su gestión. Alguien que le cae simpático tiene muchas posibilidades”, agregó.

Al ser consultado sobre si el pliego de Lijo esconde algún tipo de pacto de impunidad con el kirchnerismo, sostuvo: “El día que vea que el kirchnerismo vota en el Senado el acuerdo por Lijo entonces sí voy a creer que hay un pacto de cierta impunidad. ¿Por qué el kirchnerismo votaría por Lijo?”. El periodista recordó que la propia Cristina Kirchner lo culpó de las filtraciones telefónicas con Oscar Parrilli, exsecretario General de la Presidencia bajo su mandato. “¿Por qué ahora va a cambiar y lo va a llevar a la Corte? No sería fácilmente explicable”, adujo.

Con respecto a los casos de corrupción en el período kirchnerista, agregó: “No sé si [Milei] está interesado en revelar o en que la Justicia investigue y condene todas la causas de corrupción del pasado”, dijo. “Por lo menos, no ha hablado mucho sobre este tema. No veo a un Gobierno comprometido con llevar la corrupción a la sanción y a la condena”, añadió. “Pero tampoco es necesario. Están los jueces, las leyes y las pruebas”, dijo, y aludió a la causa de los cuadernos: “Hace cinco años que el tribunal oral da vueltas y no empieza el juicio oral. Eso no es responsabilidad del Gobierno”.

Con respecto a la figura de la expresidenta, el periodista advirtió una novedad dentro del peronismo de cara a las elecciones de 2025: “Tenemos que ver cómo evoluciona la economía”, dijo en primer término, pensando en las próximas comicios. “Va a depender mucho de lo que pase en la economía. Después hace falta ver cómo se van a reagrupar el resto de los partidos políticos. Por ejemplo, tenemos un peronismo que es un peronismo que acepta el liderazgo que ha terminado políticamente como Cristina Kirchner y no está dispuesta o no muestra síntomas de querer renovarse. Esto pasa por primera vez en la historia”, destacó.

“Hay algo, hay que decirlo. Hay muchísimos argentinos, y a esto [se refleja] en las encuestas, que quieren que al presidente le vaya bien porque la alternativa hoy no existe. Y si existiera es malísima. Es la repetición del pasado. Creo que eso a él le da un gran margen de acción”, completó el periodista.

Joaquín Morales Sola es articulista hace más de 40 años.

