Joaquín Morales Solá: “Si el Gobierno tiene los votos, la candidatura de Lijo va a salir”

En el cuarto encuentro del ciclo exclusivo para suscriptores LA NACION +cerca actualidad, el columnista de LA NACION, Joaquín Morales Solá, fue entrevistado por la editora de Política del diario, Paz Rodríguez Niell. En ese contexto, el periodista analizó la situación judicial durante los primeros meses de la presidencia de Javier Milei y afirmó sobre la candidatura de Ariel Lijo a miembro de la Corte Suprema de Justicia: “Si el Gobierno tiene los votos, va a salir”.

Morales Solá formuló la declaración luego de que su entrevistadora le transmitiera la pregunta de un suscriptor, quien le consultó: “La insistencia con la postulación de Lijo a la Corte Suprema, ¿no esconde un pacto de impunidad?”.

A continuación, el periodista analizó: “El día que yo vea que el kirchnerismo vota en el Senado el acuerdo para Lijo (...) entonces sí voy a creer que hay un pacto de cierta impunidad. Porque... ¿Por qué Cristina Kirchner les va a decir a sus senadores que voten al juez que ella, con nombre y apellido, culpó de las filtraciones telefónicas famosas con [Oscar] Parrilli? No me parece que sería explicable fácilmente esa decisión si no es a través de un pacto de impunidad”.

Paz Rodríguez Niell entrevistó a Joaquín Morales Solá Santiago Filipuzzi

Más tarde, Rodríguez Niell indagó a Morales Solá sobre el interés de Milei por el avance de las cusas de corrupción que actualmente se encuentran en investigación, a lo que este replicó: “Yo creo que Milei es un hombre honesto, pero también que no sé si está interesado en revelar o en que la Justicia investigue y condene todas las causas de corrupción del pasado. Por lo menos, no ha hablado mucho sobre el tema”. Así, consideró que el gobierno actual no sería uno comprometido con “llevar la corrupción vivida a la condena”. No obstante, remarcó: “Tampoco es necesario que quiera o no quiera el gobierno: ahí están los jueces, las leyes y las pruebas (...) No es responsabilidad del gobierno”.

Finalmente, ante una nueva consulta sobre la viabilidad de la candidatura de Lijo, manifestó: “Si tienen los votos, va a salir. Si no alcanzan -y yo creo que todavía no tienen esa seguridad-, alguien del Senado o algún otro dirigente del oficialismo le hará llegar al Presidente la información de que van a chocar contra la pared y entonces la retirarán como un gran gesto patriótico y de aceptación de la crítica. Pero solo si no tienen los votos. Si tienen los votos, yo creo que avanza”.

