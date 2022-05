Jorge Capitanich, sobre la interna oficialista: “Nosotros no somos pusilánimes”

Luego de un acto político atravesado por un nuevo mensaje del Presidente al kirchnerismo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich también hizo su mención a la interna que atraviesa al oficialismo. “Nosotros no somos pusilánimes, no somos una expresión de debilidad. Somos la expresión de fortaleza de un pueblo que quiere vivir mejor”, sostuvo.

Pese a que la fórmula presidencial no habla desde hace semanas, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner consideró positiva la discusión entre dirigentes del mismo espacio. “Es muy bueno que nuestro Frente exprese diversidad e intensidad en el debate”, consideró, y continuó: “Nos parece muy importante que en nuestro Frente de Todos que (FdT) continúe un espacio de unidad en la diversidad, eso significa una matriz de pensamiento donde no coincidimos en todos los temas”.

“Nosotros no somos pusilánimes, no somos una expresión de debilidad, sino de fortaleza de un pueblo que quiere vivir mejor”, remarcó, al tiempo que consideró: “El desafío es que sin unirnos el adversario avanza. No cabe la menor duda que el único movimiento nacional, popular y democrático que puede garantizar los derechos a los ciudadanos”.

Las declaraciones del gobernador chaqueño se dieron tras la visita del jefe de Estado a la provincia del Norte, quien viajó para encabezar el primer congreso del FdT de Chaco, tras la institucionalización de ese espacio en la provincia.

Ayer, en medio de las tensiones en el bloque oficialista, el Presidente volvió a reconocer las “diferencias” en el Frente de Todos, aunque consideró que el enemigo no está adentro de su espacio. “El enemigo es la maldita derecha”, apuntó.

En la misma línea, en diálogo con Radio 10, Capitanich hizo un llamado a la unidad. “Tenemos que producir más bienes y servicios, generas más empleo, distribuir más equitativamente la riqueza, combatir la inflación. Tenemos que unirnos para lograr objetivos claros”, consideró.

En este contexto, al ser consultado por el crecimiento de dirigentes libertarios, Capitanich analizó el liberalismo en la Argentina. “El liberalismo clásico era minimalista en la concepción del Estado”, comenzó, y continuó: “Después viene el neoliberalismo, que se apropian del estado para satisfacer de intereses minoritarios excluyendo los derechos de las mayorías”.

“Este es el tercer salto cualitativo [del liberalismo] que pretende el anarcocapitalismo, que quiere prescindir del Estado para cercenar los derechos colectivos”, observó, y agregó: “La verdad, los que se ven seducidos por estas ideas lo que no alcanzan a contemplar es que verdaderamente detrás de esta máscara quieren volver a periodos de esclavitud, al cercenamiento de derechos colectivos”.

Así, en línea con los dichos del Presidente, Capitanich consideró: “Como movimiento popular democrático y nacional hemos ampliado derechos, empoderar a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida y nadie puede definidamente devastar”.