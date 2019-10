El canciller Jorge Faurie Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

En medio de la tensión con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por los resultados de las elecciones presidenciales, que el domingo pasado dieron como ganador a Alberto Fernández, del Frente de Todos, desde el gobierno nacional relativizaron los dichos del brasileño. Sin embargo, sí se refirieron a la publicación de uno de sus hijos, Eduardo, en la que se burló de Estanislao Fernández.

El canciller Jorge Faurie habló hoy con radio La Red y aseguró respecto del ataque: "Tenga la certeza de que tengo claro que no se puede discriminar a nadie. Y Macri ha tenido un compromiso de no discriminar por ninguna razón, ni de ideas, pensamiento o género. Ahora ya veremos cómo manejamos el mecanismo para transmitir la incomodad".

Si bien antes dijo que es importante construir "un canal de diálogo" entre Brasil y las autoridades electas en la Argentina, porque ambos países "son socios estratégicos" en una gran cantidad de sectores, Faurie criticó el posteo del también diputado en Brasil, quien retuiteó una foto suya con un rifle comparada a una de Estanislao, disfrazado de Pikachu mujer, con medias de red, peluca amarilla y el rostro maquillado.

Dos días atrás, fiel al estilo de su padre, Eduardo Bolsonaro junto a esas fotos escribió: "NOTA: Esto no es un meme". Así, el brasileño buscó ridiculizar el look de Fernández, de 24 años, conocido no sólo por su padre sino por su trabajo como cosplayer y drag queen.

La reacción en redes del hijo del presidente derechista ocurrió después de que el mandatario brasileño dijera que no iba a felicitar al integrante del Frente de Todos por su victoria e incluso asegurara que " los argentinos eligieron mal" al girar a la izquierda y no conceder la reelección a Maurico Macri. "No tengo una bola de cristal, pero creo que los argentinos eligieron mal".

Los dichos de Bolsonaro durante su gira por Medio Oriente ocurrieron justo después de que el domingo temprano en redes sociales el entonces candidato a la presidencia publicara una foto en la que pedía la liberación de Lula da Silva, el expresidente brasileño preso desde hace meses por corrupción.

Por esto también Bolsonaro afirmó que su gobierno se prepara "para lo peor" frente a la gestión Fernández, a raíz de que pronosticó que liderará una política con mayor regulación de la economía. "Nos preparamos para lo peor por lo que fue anunciado hasta ahora en el plan económico del presidente electo, con una receta que también fue adoptada en el pasado en Brasil y no tiene cómo tener éxito", dijo hace unos días el mandatario de derecha.

La postura de Malcorra

La excanciller argentina, quien vive ahora en Madrid, también se refirió a la burla del hijo del presidente de Brasil y mostró su disgusto en redes sociales, donde aseguró que quienes representan a los ciudadanos tienen que liderar con el ejemplo.

"Quienes representan a los ciudadanos y ocupan (u ocuparon) posiciones de responsabilidad tenemos la obligación de liderar con el ejemplo. La aceptación del otro, el reconocimiento de la diversidad en nuestras sociedades y el respeto no pueden (ni deben) despreciarse tanto", indicó Susana Malcorra.

