Jorge Lanata sobre Alberto Fernández: "No podés estar con Dios y con el Diablo"

"A la edad que tiene Alberto, a la edad que tiene Cristina, a la edad que tiene toda esta gente, no cambian", sostuvo el periodista. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 13:15

Jorge Lanata criticó al presidente Alberto Fernández por pretender "estar todo el tiempo con Dios y con el Diablo". Además, sostuvo que a la edad que tiene el presidente "la gente no cambia" y que "lo más probable es que repitan lo mismo que ya hicieron".

Mientras conversaban sobre el conflicto que mantiene Estados Unidos con Venezuela en el programa que el periodista conduce por radio Mitre, su compañera Maru Duffard preguntó si el presidente Alberto Fernández no iba a estar obligado "a tomar algún tipo de posición" sobre este tema.

Categórico, Lanata respondió: "Hay cosas que Alberto quiere hacer que son muy difíciles de hacer, vos no podés estar todo el tiempo con Dios y con el diablo , suponiendo que alguno fuera Dios y otro el Diablo, no podés", sentenció. Y agregó: "Es lo que le pasó con la definición de terrorismo de los grupos de Medio Oriente. Es lo mismo. No es casualidad que Alberto Fernández haya ido primero a Israel", argumentó.

En ese sentido, Diego Leuco recordó que el presidente siempre "se definió para el lado más radicalizado, el lado más cristinista, para el lado vinculado a los sectores más duros".

"Nos asombramos todo el tiempo que ellos sean parecidos a lo que son. Cuando el gobierno asumió nosotros creímos que iban a ser distintos. No había pasado tanto tiempo, ni siquiera habían venido 20 años después, vinieron 5 años después. Lo más probable es que repitan lo mismo que ya hicieron ", vaticinó Lanata.

"A la edad que tiene Alberto, a la edad que tiene Cristina, a la edad que tiene toda esta gente, no cambian", cerró.