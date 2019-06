Jorge Lanata: "El kirchnerismo ahora es más autoritario que antes"

Jorge Lanata volvió a criticar al gobierno de los Kirchner Crédito: Gentileza ARTEAR

26 de junio de 2019

El periodista Jorge Lanata criticó al kirchnerismo y comparó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con regímenes autoritarios. "No tengo nada bueno que decir del kirchnerismo. Fueron gobiernos autoritarios. Ahora más que antes, porque buscan destruir las instituciones", dijo durante una entrevista en el programa Corea del Centro.

Consultado sobre las propuestas de allegados al kirchnerismo que apuntan a reconvertir el sistema judicial, señaló: "Si yo manejara un partido y alguien dice algo y no estuviera de acuerdo, yo lo diría. Hasta ahora nadie dijo nada".

Por otro lado, Lanata sostuvo que "no está conceptualmente de acuerdo con que el único que hable sea el líder, o haya que comprar los medios". En este sentido, consideró que "en eso se equivocaron, la única manera de controlar los medios es que haya uno solo".

Además dijo: "Cuando un discurso es 'nosotros somos el pueblo' no me gusta, porque el pueblo somos todos".

Consultado sobre el traspaso de mando con Mauricio Macri al que la expresidenta Cristina Kirchner no asistió, dijo: "No entregó la banda, lo que fue un papelón, además de una pendejada. Vos cuando te enfrentás a la historia no podés hacer pendejadas. Es una presidente, no podía no dar la banda. No es serio. Es un disparate pensar que Obama no le hubiera dado la banda a Trump. Acá parecía normal".