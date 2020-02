El periodista defendió el discurso del Presidente ante el Ejército y criticó que la Madre de Plaza de Mayo llamara 'negacionista' al mandatario Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020 • 10:11

Jorge Lanata se metió en el medio de la discusión entre Nora Cortiñas y Alberto Fernández por un discurso que dio el Presidente ante oficiales de las Fuerzas Armadas. En ese acto, el jefe de Estado instó a "dar vuelta la página", declaraciones que enfurecieron a la referente de Madres de Plaza Línea Fundadora y la llevaron a llamar "negacionista" al mandatario.

"Totalmente sensato el discurso de Alberto Fernández, y lógico", sostuvo el conductor de Radio Mitre y agregó que el Presidente "no tenía que pedir disculpas por algo que en verdad no dijo".

Lanata comenzó su comentario hablando de la influencia del kirchnerismo en la creación de divisiones dentro de la sociedad. "Hay varias grietas, una que empezó impulsada por el kirchnerismo y otra que tiene que ver con las dictaduras y ayer (por el lunes) se expresó de la manera más brutal y tonta, a la vez", dijo.

Luego, el periodista leyó parte del discurso de Alberto Fernández: "El Presidente fue a un acto con oficiales de las Fuerzas Armadas que enviaron a Chipre y dijo en el acto: ´Hoy se van 228 soldados a Chipre. Es un día importante, también es un día especial porque procedemos a la renovación de quienes han estado al mando de nuestras Fuerzas Armadas que hoy están totalmente integradas a la sociedad argentina. (...) Quiero darles la bienvenida a los nuevos jefes y manifestar mi alegría por el hecho de que hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia y esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos'".

Inmediatamente, Lanata dijo: "Totalmente sensato el discurso de Alberto Fernández, y lógico". A continuación, el conductor leyó las reacción de Cortiñas a La Retaguardia FM, a la que calificó como "increíbles": 'Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del Presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho'".

Lanata sostuvo que " Fernández no dijo esto. No entiendo, dónde está en lo que dijo la frase 'negacionista'. Es un hecho de la realidad objetiva que todos los oficiales de las FF.AA. y suboficiales nacieron y se desarrollaron en Democracia. Yo no sé si Nora Cortiñas lo nota, pero han pasado más de 40 años del Golpe del '76".

Las disculpas de Alberto Fernández

También hizo hincapié en la respuesta del Presidente a los dichos de Cortiñas: "Después salió a pedir disculpas por esto que dijo. Yo lo entiendo en términos diplomáticos y políticos, pero me parece que se equivocó porque no tenía que pedir disculpas por algo que en verdad no dijo. Y lo que él dijo estaba bien. Quien estuvo mal fue Nora".

Evidentemente consternado por las declaraciones de Cortiñas, Lanata dijo que "alguna vez hay que terminar con esto de que un sector de la Argentina se siente acreedores morales del otro. Porque es cierto que, en parte pueden serlo, pero también es cierto que, en parte no. Y todavía falta escribirse la historia completa de lo que fue lo dictadura, los años anteriores y los posteriores. Es una historia que, a lo mejor, la escribirán nuestros hijos".

Sobre el final de su análisis, el periodista sostuvo: "Nora Cortiñas escribiría hoy una historia donde hubo violencia política, por ejemplo. Y sería un error porque sí la hubo. Entonces, para ver eso de una manera balanceada y, quizás, tenga que pasar el tiempo. Ahora decir que los oficiales del Ejército son parte de la Democracia es 'negacionista', porque sino, disolvamos el Ejército y discutamos eso. Discutamos si vale la pena disolver el Ejército y a ver qué piensa la gente".

Lanata cerró el comentario con ironía. "Este pensamiento, el de Nora Cortiñas, es el pensamiento de cuatro en un ascensor, no es el pensamiento popular, la gente no siente eso con respecto a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Creo que tienen otro sentimiento", dijo.