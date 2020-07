El periodista abrió su programa con una carta para el Presidente de la Nación Crédito: El Trece

En un nuevo programa de Periodismo para Todos (PPT), Jorge Lanata le respondió al presidente Alberto Fernández tras sus dichos sobre los "odiadores seriales", que dijo durante el discurso del Día de la Independencia. "Me da bronca lo cínico del relato", señaló el periodista.

"Tenía ganas de hablarles sobre lo que se dijo de los 'odiadores seriales' y quería dirigirme al Presidente", comenzó su editorial. Y continuó: "Señor Presidente, yo, realmente le digo, espero no odiar. Odiar es pequeño y miserable. Y el odio se asemeja al amor en eso de no poder sacárselo nunca de encima. Yo me avergonzaría de mi odio, pero lo que le quiero decir es que tengo bronca, estoy enojado".

Lanata remarcó la corrupción durante los gobiernos de los Kirchner y apuntó contra los otorgamientos de las prisiones domiciliarias, en medio de la pandemia del coronavirus: "Me enoja que le hayan robado tanta plata a la gente y que ahora no solo salgan de la cárcel sino que pretendan que se los felicite".

"Me da bronca que ustedes crean que se puede construir un país en el que la Justicia no funcione. Me da bronca que justo ustedes, que fueron perseguidos gran parte de su vida por ser peronistas, no acepten ahora una opinión distinta. Me da bronca lo cínico del relato. Me da bronca que a la gente no le propongan trabajo, sino limosnas. Y me da bronca que se sienta en el pueblo, cuando el pueblo somos todos", agregó.

Para finalizar, el conductor dijo: "Señor Presidente, no tengo odio, tengo bronca. Pero no se preocupe porque mi bronca no es violenta. No voy a tomar ningún arma como alguna vez hicieron ustedes. Como tengo bronca voy a tratar de ser mejor, voy a estudiar, a laburar, voy a esforzarme más para que esto cambie. Y es probable que me pegue cien veces más la cabeza contra la pared, pero algún día voy a empezar a ver cómo esto cambia".

Fernández había dicho en el acto del 9 de julio que vino a terminar con "los odiadores seriales". Y había expresado: "No vengo a instalar un discurso único. Sé que hay diversidad, y la celebro y la propicio, lo que necesito es que sea llevada con responsabilidad".

Sin embargo, Lanata no es el primer periodista que cuestiona estos dichos. Días atrás, Cristina Pérez dijo: "Para mí esta es una frase muy polémica, ¿quién es quién para decir quién es el odiador con el que hay que terminar?".