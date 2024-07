Jorge Macri aseguró que “no hubo nada raro” en la licitación de las grúas en la Ciudad en la gestión anterior

Escuchar

“¿Usted cree que el gobierno anterior hizo algo impropio?”, le preguntaron el pasado 23 julio en los estudios de LN+ al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Sí, yo creo que sí”, contestó, en relación con la preadjudicación de las grúas en la Ciudad. Sus dichos causaron alto impacto y después en La Rural dejó en claro que con esto de ninguna manera implicaba a su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta.

Este miércoles, en tanto, Macri despejó todas las dudas respecto de cualquier funcionario de la gestión anterior que podría haber estado implicado en una negociación espuria para darle el servicio de grúas a tres empresas -dos de ellas vinculadas a los Moyano- en una movida que él ya dio de baja.

“Ayer se terminó informe de la Sindicatura, nosotros generamos un proceso interno de análisis y el informe confirma que no hubo nada raro en la licitación ”, anunció este miércoles el jefe de Gobierno porteño en una conferencia de prensa que dio desde el centro de reciclaje de Villa Soldati.

Sin embargo, aclaró que su gestión tiene “derecho” a no adjudicar el servicio a las firmas que se habían elegido y que, como les parece que “no es correcto” que lo tengan esas compañías, mantienen la decisión de haberlas apartado.

El tema de las grúas había generado dos conflictos: uno con los Moyano, que en represalia decidieron iniciar en su momento una medida de fuerza en la recolección de residuos que tuvo a la Ciudad con las calles llenas de basura por más de un día; y otro dentro de Pro, por el cimbronazo que derivaron de los dichos de Macri.

Ahora este último foco quedó dado de baja. En la disputa con el clan sindical, por el contrario, hoy el jefe de Gobierno sumó otro capítulo ya que anunció mayores controles y sanciones por la recolección que se haga defectuosa . Los trabajadores de esa rama están agremiados en Camioneros.

“La mayoría de las personas en nuestros paradores son del conurbano”

Por otra parte, Macri respondió a las críticas de la oposición por el tratamiento que les da a las personas en situación de calle. Apuntó sobre todo contra el diputado nacional Leandro Santoro, último candidato de Unión por la Patria para la jefatura de Gobierno, que lo había cuestionado por este tema; y contra el gobernador Axel Kicillof.

“Me gustaría que Santoro, ya que es del mismo espacio político de Kicillof, le pegue un llamadito a su gobernador y le pida que cumpla la ley que obliga a todos los gobiernos a tener una política específica respecto de la gente en situación de calle. La Provincia es un actor absolutamente ausente. En algunos municipios hay esfuerzos que se hacen, en la Provincia ninguno, hay un incumplimiento de la ley”, comentó y hasta incluso dijo: “La mitad de las personas que están en nuestros paradores son personas que vienen del interior y la mayoría de ellas del conurbano. Y vamos a seguir recibiéndolas en un gesto humanitario”.

No obstante, y ante las quejas por los operativos de desalojo de las veredas, Macri reiteró la postura de su gestión al respecto de que la calle “no es un buen lugar para vivir” y de que esta gente debe ir a los centros que creó la Ciudad.

“Ojalá, Dios quiera, Santoro lo convenza a Kicillof de que haga la mitad de lo que hacemos nosotros. Resolveríamos el problema rápidamente”, marcó.

El acto de su primo, que asume en Pro

A la espera de que su primo, el expresidente Mauricio Macri, desembarque en territorio porteño mañana jueves para el encuentro de Pro con el que lanzará su jefatura de la fuerza a nivel nacional, Jorge Macri dijo que es “importante” lo que va a pasar. “Es nuestro fundador. Pro existe, está, gobernamos provincias, muchos muchos municipios, así que estamos muy orgullosos de eso”, indicó.

Y, en eso, el mandatario de la Capital expuso la postura que ahora tendrá la fuerza amarilla al respecto del presidente Javier Milei y su administración. “Hemos tenido un compromiso muy grande con el gobierno actual para acompañar con la Ley Bases. Queremos que a este gobierno le vaya bien porque los argentinos lo necesitamos, pero desde nuestra propia identidad. Somos un espacio político con identidad, con equipo, con gestión, con historia, que tiene coincidencias con este gobierno y algunas diferencias. Creemos que lo mejor es mantener esa autonomía, esa cercanía y distancia razonables para aconsejar al Gobierno cuando convenga” , remarcó, lejos de la línea de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con origen en Pro pero ya integrada a la Casa Rosada.

Sobre Venezuela

En el plano regional, signado por los comicios en Venezuela, cuyos resultados son desconocidos de momento por la mayor parte de la comunidad internacional hasta que el presidente Nicolás Maduro no muestre las actas que respalden su reelección, Macri primero se solidarizó con los venezolanos y criticó la “violencia” que le achacó al oficialismo.

“Le exigiría a Maduro, si es que puedo hacerlo, no creo que esté muy atento a lo que yo le vaya a decir, pero es que antes de pedir o reclamar represión muestre las actas electorales, las mismas que mostró la oposición”, afirmó y siguió: “Acá hay algo que es muy claro: todos dicen que ganaron pero hay un solo espacio político que mostró las actas de manera fehaciente, que las subió al mecanismo más transparente que tiene Venezuela: las redes”.

Macri consideró que si el presidente venezolano no comparte las actas y lo primero que decide es “reaccionar de manera violenta generando un baño de sangre, persiguiendo a quienes fueron elegidos por la gente, expulsando y cercando embajadas, poniendo en riesgo personas asiladas que están buscando tranquilidad en embajadas, quiere decir que cometió fraude”. “Cuando uno no comete fraude lo primero que hace es mostrar los datos, que es lo que Maduro todavía no hizo”, sostuvo.

