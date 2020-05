Entrevista al intendente de Vicente López, en Mesa chica 08:56

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, participó de una entrevista en Mesa Chica, el programa de LN+ conducido por José Del Rio, y se refirió a las tensiones que se viven en estos días entre el oficialismo y la oposición, luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof criticara fuertemente la gestión de María Eugenia Vidal durante el discurso de extensión de la cuarentena.

"La conferencia del sábado no fue feliz, porque me parece que es un ámbito institucional, sobre todo también porque estaba Horacio [Rodríguez Larreta] ahí, al que evidentemente esos comentarios lo incomodan. Pero me quedo también con la corrección de hoy, donde se anunciaron obras de Nación, donde tanto el discurso del Presidente como del gobernador fueron moderados, tuvieron más que ver con lo que hay que hacer hacia adelante que con el pasado", opinó el intendente.

Asimismo, resaltó la reacción de la oposición para mostrar su molestia y su repudio ante los dichos del gobernador. "Hicimos notar nuestro enojo, nuestra molestia con algo que nos pareció que estaba mal, se corrigió y, con la misma capacidad que marco esa molestia, hoy reconozco que fue un buen discurso el que hubo hoy a la mañana", aclaró.

Macri fue consultado también por la situación que se vive en la provincia en torno al avance del coronavirus y al aumento de los casos positivos, tanto en la ciudad como en el conurbano. "Valoro la decisión que tomó la Ciudad de ir a buscar la enfermedad en aquellos barrios y no esperar a que se manifieste en casos graves y festejo que hoy se esté avanzando en Provincia imitando el ejemplo de Ciudad", dijo.

Para el intendente existe un "doble estándar" con el que se juzga a la política, porque sostuvo que a Rodríguez Larreta no le hubiesen permitido llevar adelante los protocolos que se tomaron en el barrio de la localidad de Quilmes. No obstante, agregó: "Bienvenido que se esté yendo en búsqueda de la enfermedad".

Por último, habló sobre la situación en su localidad y dijo que espera que los comerciantes barriales puedan reabrir sus locales. "A los comerciantes los enoja no poder salir a pelear", consideró. Por lo tanto, el intendente sostuvo que es un hecho "injusto" que los hipermercados puedan abrir y los pequeños locales no. Y agregó: "No creo que vender en un comercio barrial, donde entra un cliente a la vez, sea más riesgoso que un hipermercado".