Jorge Macri dilata la salida de Roberto García Moritán y crece la inquietud en la Ciudad por el escándalo

El caso de Roberto García Moritán sacude a la administración de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Desarrollo Económico se resiste a dejar su puesto, pese a que afronta sus horas más complicadas, tanto por las derivaciones del escándalo mediático que provocó su separación de Carolina “Pampita” Ardohain, como de la denuncia judicial por la supuesta contratación irregular de 384 empleados en su cartera. Pese a que esperaba un gesto de Moritán para descomprimir, el jefe porteño decidió sostenerlo en el cargo y dilata su salida.

En la cúpula del gobierno porteño deslizan que la situación de Moritán es irreversible, pero decidieron demorar una definición política. Como el ministro dio señales de que está dispuesto a atrincherarse, Jorge Macri y sus consejeros optan por calibrar la presión y esperar a que decante su desplazamiento. “Es un final anunciado. No vamos a apretar ni avanzar más”, sentencia un colaborador estrecho de Jorge Macri. Si bien durante el fin de semana la Ciudad dejó trascender que esperaban que Moritán dé un paso al costado o se tome licencia, ni Jorge Macri ni el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, le pidieron formalmente hasta ahora la renuncia.

“Esto tiene patas cortas. Quedó acorralado y lo están desgastando de todos lados. No está en condiciones de tomar decisiones, pero no es el momento de decirle que se vaya para que no se mezcle con la cuestión personal [la separación]” , justifica una alta fuente del Gobierno porteño.

Entre tanto, el funcionario mantiene una postura inflexible: afirma que es víctima de una operación política y que aspira a permanecer en el cargo. “Nadie lo llamó y está a tiro de decreto”, comentan cerca de Moritán.

En Uspallata reconocen que necesitan encapsular el escándalo para reducir costos políticos. “El tema no para de salir en los medios. Y en cada actividad, le preguntan a Jorge sobre Moritán”, grafican. Son momentos en que el jefe porteño requiere exhibir resultados, sobre todo, por los números alarmantes en las encuestas y la amenaza latente de los Milei de gestar un armado propio para arrebatarle la ciudad a Pro en 2027.

En la burbuja política de la Ciudad sobrevuelan sospechas sobre Moritán. Dicen que supo ganarse “enemigos” y le reprochan sus disputas con Christian Bauab, exsubsecretario pyme y referente de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba). Los trascendidos de sus diálogos con La Libertad Avanza y sus ambiciones políticas alimentaron la desconfianza.

Por caso, ni el jefe de Gabinete ni el resto de los ministros salieron a defenderlo públicamente. “Esa es una señal que él debería saber interpretar”, señalaron cerca de Jorge Macri.

Con ese trasfondo, afirman en Uspallata, Moritán se encamina a ser apartado de su puesto más temprano que tarde. Por un lado, los altos mandos del gobierno porteño están disconformes con su tarea en el Ministerio de Desarrollo Económico y lucen incómodos con el escándalo de la separación. Y, a su vez, miran de reojo las derivaciones de la investigación judicial por las supuestas irregularidades en las contrataciones que hizo García Moritán. Por esa razón, en las últimas horas monitorearon el pase de uno de las denuncias del fuero federal a la Justicia Porteña. El Ejecutivo porteño le dará “un acompañamiento técnico”. ¿Un resguardo para que el funcionario acepte correrse? Esa especulación se instaló en Pro.

El expresidente y el jefe de gobierno porteño, en Palermo

Una de las presentaciones contra García Moritán fue impulsada Fernando Miguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Lo denunció por el delito de “malversación de caudales públicos, peculado”. En principio, el caso quedó a cargo del juzgado federal N°1, de María Servini. Pero otra recayó en manos del fiscal Eduardo Taino. Según fuentes judiciales, Taino dispuso el martes el traspaso del expediente a la órbita de la Justicia de la Ciudad por “incompetencia” . En la Ciudad se tramita una denuncia presentada por el abogado Yamil Bianchi por los delitos de “nombramientos Ilegales”, “incumplimientos de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”. Ese caso es investigado por Maximiliano Vence, de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°8, que depende del Ministerio Público Fiscal Porteño, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

“Las denuncias no tienen sustento, son genéricas”, arguyen en el macrismo. En ese punto concuerdan con el ministro porteño, quien sostuvo que “las acusaciones son totalmente infundadas ” . Y promovió una presentación judicial contra Miguez por “falsa denuncia penal”.

Desde hace meses, García Moritán rechaza las presuntas irregularidades en las contrataciones de 384 empleados. Fuentes de su entorno argumentan que su cartera redujo la cantidad de empleados de 2554 a 456 desde que asumió. “De los 384 contratos que se firmaron, el 84% era a personas que ya venían trabajando en gestiones anteriores y se les caía el contrato temporario por finalizar el año”, sostienen. También niegan que las autoridades de la Ciudad le hayan trasmitido su disconformidad con la gestión de su cartera. Asocian los trascendidos a una campaña para desgastarlo -apuntan a los radicales que desplazó del ministerio que habían ingresado con José Luis Giusti, del riñón de Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau- y que libere un puesto codiciado en el organigrama porteño.

García Moritán asistió ayer a un evento de industriales

Moritán sigue yendo a las oficinas del Ministerio para cumplir con sus funciones. Aun cuando optó por acotar su agenda pública para no ser interceptado por las cámaras, el funcionario asistió ayer al evento Somos industria, la exposición de Parques Industriales organizada por UIPBA en Costa Salguero. El sábado había irrumpido por la feria “Sabor a Buenos Aires”, horas antes de que asistieran Jorge Macri y su primo, Mauricio.

En el plano partidario, García Moritán también quedó aislado tras su ruptura con Yamil Santoro (Republicanos Unidos). Ambos se habían asociado en 2023 para enfrentar a Ricardo López Murphy en la disputa por el control de la fuerza.

El desembarco de Moritán en el Gabinete porteño estuvo precedido por una intensa negociación en la que, incluso, intervino el expresidente Mauricio Macri. Fue a mediados del año pasado cuando, en plena campaña electoral, los Macri convencieron a Moritán de que declinara su candidatura a jefe de gobierno porteño. El acuerdo incluía la posibilidad de quedarse con un lugar preponderante en la nueva administración de Pro. El aporte de Moritán resultó clave para Jorge Macri, quien superó a Martín Lousteau en la interna por apenas 28.398 votos. Las encuestas previas a los comicios mostraban a Moritán podía quitarle apoyos al núcleo duro de Pro.

La convivencia con Jorge Macri nunca fue buena y ahora atraviesa el peor momento. Apenas asumió, el jefe porteño podó el organigrama de la cartera de Moritán. “Él dice que le entregaron un ministerio más chico del que le habían prometido”, dicen entre los altos mandos de la Ciudad.

El escándalo mediático de Moritán por su separación de Pampita impacta en la ciudad (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)