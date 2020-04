Jorge Macri: "El problema de la inflación no se resuelve controlando precios"

Jorge Macri, en LN+ 04:01

9 de abril de 2020 • 20:16

Jorge Macri, intendente de Vicente López, habló en Terapia de Noticias por LN+ sobre el control de precios en los municipios, en plena pandemia de coronavirus. "El problema de la inflación no se resuelve controlando precios", disparó Macri en el inicio de la entrevista.

"En este momento la libertad del mercado no existe como tal. Uno sale a comprar al lugar que le queda cerca. No hay libertad real de elegir, comparar y comprar", dijo el intendente. "Hay que achicar la picardía y viveza de algunos. La presencia nuestra ayuda y sirve en esta crisis. La alternativa de clausurar comercios debe ser la última. No hay que salir a perseguir a nadie", agregó.

Sobre las medidas necesarias para mejorar la situación de los comerciantes en plena crisis económica, Jorge Macri apuntó al gobierno nacional y reiteró la necesidad de que se encuentren mecanismos para salir de la inestabilidad, cada vez más profunda. "Como municipio me pasa lo mismo que a una Pyme. Tenemos el 90% de la gente trabajando a pleno, y la recaudación cayó al 40%", sentenció el intendente. "El sistema también es insostenible de esta manera. Es imposible imaginar que un comercio va a seguir pagando el sueldo eternamente sin actividad. No tiene que ver con bondad o maldad, es inviable. Los tiempos parecen eternos", afirmó.

Respecto a la lucha contra la pandemia de coronavirus en el conurbano, el intendente de Vicente López dijo que, si las personas se relajan y la circulación se vuelve masiva, la población se va a enfrentar a un problema. "No ganamos ninguna batalla. Hay que tener cuidado, los argentinos tendemos a ser muy exitistas", dijo. "No es que estamos viendo la punta del iceberg. Estamos viendo la puntita de la punta del iceberg. Lo que se viene atrás va a ser mucho más duro, difícil y complejo", sentenció.

En cuanto a los cambios que se vienen en el país una vez finalizada la pandemia, el dirigente sostuvo que van a modificarse los usos y las costumbres de la sociedad. "Algunas cosas van a cambiar, porque la pandemia se cruza con un cambio cultural profundo que ocurre en los jóvenes menores a los 25 años", dijo Jorge Macri. Y finalizó: "En ese sentido, la pandemia es una oportunidad".