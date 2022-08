Jorge Macri, sobre las manifestaciones en Recoleta:“¿Dónde vive Cristina Kirchner? En el barrio más cheto de la ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente”

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri se refirió a la escalada de violencia que se vivió ayer en el barrio de Recoleta durante las manifestaciones frente a la casa de Cristina Kirchner y señaló que “el kirchnerismo dice odiar a la ciudad de Buenos Aires pero la elije para vivir”. Y agregó: “¿Dónde vive Cristina? En el barrio más cheto de la ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente.

“No me sorprendió que algunos muy fanáticos, adeptos se movilicen. Hay una mística fuerte, núcleos muy duros del kirchnerismo. No es un renacer del kirchnerismo”, dijo Jorge Macri en diálogo con Radio Milenium sobre los incidentes entre la Policía porteña y un grupo de manifestantes que derribó las vallas de protección frente al domicilio de la vicepresidenta en el barrio de Recoleta.

En ese sentido, resaltó que los dirigentes del kirchnerismo “dicen odiar” la ciudad, pero que aún así la elijen para vivir. “Es gracioso, el kirchnerismo dice odiar a la ciudad de Buenos Aires pero la elije para vivir”, expresó. Y se cuestionó: “¿Dónde vive Cristina? En el barrio más cheto de la ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente. ¿Dónde viven la mayoría de los funcionarios? ¿De dónde es Axel Kicillof? y hoy Axel te habla de la provincia y de estos porteños que quieren toda la plata para ellos cuando es un producto de la típica clase media urbana porteña”.

Jorge Macri: "El Kirchnerismo cuando no puede ganarte, te destroza”. Fernando Gens - Télam

“No hay que mezclar fenómenos de sectores fanatizados o muy creyentes con el clima general”, sostuvo sobre los incidentes. “No transformaría una movilización espontánea, pero muy minúscula, muy puntual en un renacer del kirchnerismo. Me parece que hay más fanatismo de un espacio que es más chico que antes”, recalcó

Además, recordó qué sintió cuando veía la violencia desde la televisión: “Esa noche cuando empezaron las manifestaciones a favor y en contra me preocupé. Dije ´que no vayamos a tener un enfrentamiento entre gente de uno y otro lado´. Con responsabilidad de gobierno me preocupa que las cosas puedan escalar. Pero veo un país maduro. Hay que estar encima”.

Críticas a Alberto Fernández por su comparación entre Nisman y Luciani

Por otro lado, se sumó a las críticas sobre las declaraciones que hizo el Presidente en una entrevista televisiva en donde seguró que “Nisman se sucidó” y que esperaba que el fiscal Diego Luciani -que pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta- “no haga lo mismo”.

“Lo que la sociedad está observando con el alegato del fiscal Luciani es que hay muchas más prueba que la que nadie imaginaba, hay mucha solidez en lo que plantea el fiscal y no está bueno que el poder político se meta con la justicia y la gente en general lo rechaza”, enfatizó.

Asimismo agregó: “Argentina es un país que ha soportado situaciones institucionales complejas. Protegemos la democracia y la institucionalidad. No soy de lo que creen que vayamos a enfrentar situaciones caóticas, sí momentos difíciles”. Y siguió: “Escuchar el alegato del fiscal, creo que a todos nos sorprendió. Hasta que haya sentencia en esta causa van a pasar unos cuantos meses”.

Sobre los dichos del Presidente dijo que lo preocupaban porque “da una nota como no la tiene que dar. Explicó: “Un presidente no puede ir así nomás a un estudio de televisión, eventualmente tendría que haber dado la nota en su despacho presidencial porque tiene un rol institucional. Era un mensaje en un momento sensible de la argentina. No me gustó ver una actitud de un presidente que parecía un ciudadano más, y además no me gustó lo que dijo”.

Jorge Macri. en “Volvemos a Pasteur" acto homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, se cumplen 28 años Gerardo Viercovich - LA NACION

Especificamente sobre la comparación entre fiscales añadió: “No me gustó ver un presidente haciendo un paralelismo entre Nisman y su lectura de que fue un suicidio. No coincido, yo creo que hubo un asesinato y la línea investigativa de la causa dice homicidio. Entonces que el Presidente diga ‘fue un suicidio’ y que no le vaya a pasar lo mismo [a Luciani] aun si fue en tono de pregunta que se lo hicieron, debería haber sido muy contundente”.

Del mismo modo criticó a Alberto Fernández por las inauguraciones y actos del último tiempo. “Veo un presidente que va a inaugurar un paso bajo nivel como si fuese una obra relevante, eso es una inauguración para un intendente”, sostuvo.

“No somos todos lo mismo. Cuando el kirchnerismo no logra sacar la cabeza fuera del agua tratan de hundir al resto. Es hasta el mecanismo que han optado en la ciudad de Buenos Aires, donde yo me sumo al equipo para defender una ciudad que no tengo ninguna duda que el kirchnerismo intenta destrozar para que no se note que en un lugar donde se puede gestionar mejor que como lo hacen ellos”, dijo sobre el accionar del oficialismo y siguió: “El Kirchnerismo cuando no puede ganarte, te destroza”.

Soslayó que no cree que el Presidente sea “un pobre tipo” somedito a órdenes, sino que “es una persona grande que asumió una responsabilidad consciente y sigue ejerciéndola [...] y tiene que estar a la altura de la responsabilidad”.

Por último se refirió a la posibilidad de presentarse a las elecciones PASO 2023: “Aprendí algo: durante mucho tiempo dije fuerte y alto qué me gustaría ser y el tiempo me demostró que importa poco si lo digo yo, lo importante es si lo quiere la gente. Y para que la gente lo quiera tenés que laburar, resolver problema y que la gente sienta que sos un puente para resolver problemas”.