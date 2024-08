Jorge Macri volvió a reclamar los fondos de coparticipación para la Ciudad

Escuchar

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, no se presentara el jueves pasado a la audiencia que fue citada por la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió nuevamente a la situación que tensa la relación entre Nación y Ciudad. Se trató de una reunión en los tribunales para discutir la devolución de los fondos de coparticipación que fueron recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

“Es una discusión que viene hace tiempo, ya 47 meses que no nos pagan de coparticipación. Ustedes saben, el problema que empezó con Alberto Fernández pero que todavía se sostiene”, comenzó diciendo el mandatario porteño en diálogo con LN+ durante el cierre de la media maratón de 21K. En la misma línea, diferenció la gestión anterior con la actual de Javier Milei: “Con un cambio importante, este es un gobierno que siempre dijo que teníamos derecho al reclamo y que iban a tratar de pagar. A partir de agosto empezaron a pagar pero con una modalidad que no respeta el fallo de la Corte. Con lo cual, también reconozco que empieza a haber un esfuerzo del Gobierno Nacional pero todavía hay un incumplimiento del fallo”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la audiencia que se realizó la semana pasada en el Palacio de Tribunales: “Tuvimos una reunión esta semana en la Corte, el gobierno nacional va a hacer una presentación de por qué para ellos la forma de pago es irrelevante y por qué para nosotros es muy importante que se pague como se tiene que pagar diariamente como parte de la coparticipación”.

“Entre otras cosas, porque nos da certezas, porque nos permite que se cumpla el fallo de la Corte”, enumeró Macri. “Me parece que en un país donde no se cumplen los fallos de la Corte y un gobierno nacional no tiene en cuenta exactamente lo que la Corte pidió es un país que no da garantías, no invita la inversión, no da certezas ni tranquilidad pero vamos recorriendo un camino mucho más amigable que el que teníamos con el gobierno anterior así que espero que se resuelva”.

En detalle, “ahora, la deuda acumulada es descomunal de alrededor de 5.000 millones de dólares”, afirmó. Y explicó que ese monto se alcanza si se tienen en cuenta los 48 meses y se calculan montos entre 60, 70, 80, hasta 100 millones de dólares, según los meses más las actualizaciones.

“Estamos hablando de un monto descomunal, pero ese es un capítulo aparte que ya hemos hablado con el Gobierno nacional que nos sentaremos a buscar un acuerdo o la Corte fallará”, aseguró, en caso de no alcanzar un acuerdo con Nación y tener que aguardar la sentencia de la Corte Suprema. “Lo que necesitamos es tener certeza de los ingresos mes a mes porque nosotros hacemos muchos esfuerzos, obras, los porteños han hecho un gran esfuerzo por sostener esto y todos los argentinos que vienen a la Ciudad se merecen que la Ciudad esté lo mejor posible, y esa plata es muy importante para nosotros en el mes a mes”, concluyó.

