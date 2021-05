Jorge Macri: “Yo llegaba a pueblos y no me creían que fuera Macri”

“Hay historias increíbles. Yo llegaba a pueblos y no me creían que fuera Macri, porque además tengo poco que ver físicamente con Mauricio; además, en esa época yo tenía 30 kilos más”, comenzó relatando Jorge Macri para Hablemos de otra cosa, el programa conducido por Pablo Sirvén, que se emite por LN+. Y siguió: “Tenía que sacar el documento”. Así, contó que en una oportunidad en las Flores la gente miraba “por encima de su hombro” para ver si veían al expresidente porque les habían dicho que iría Macri.

Ante esta relación y respondiendo a la pregunta de si habrá otro integrante de su familia en la presidencia, respondió entre risas: “Por ahí algún hijo mío”. Luego, el funcionario de Juntos por el Cambio se animó a ir más allá: “Yo no sé. El político que diga que nunca pensó en ser presidente miente, con lo cual no diría que no, pero hay otros antes de mi, y yo quiero ser gobernador y aportar al equipo. Me parece que está bien así”.

Jorge Macri: “El político que te diga que no pensó en ser presidente, te miente”

Al hablar acerca del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que siente que los une “la prepotencia al trabajo”, y profundizó: “Los dos somos muy laburadores, obsesivos de la gestión y creemos mucho en transformar la vida”.

Jorge Macri: “En la educación, el error grave fue el año pasado”

En ese sentido, consideró que el mandatario de la Ciudad tomó “una decisión correcta y apropiada” al acompañar a Nación con las recientes restricciones ante el pico de contagios del coronavirus. “El error grave respecto de la educación fue el año pasado, al haber sostenido durante todo el año la no presencialidad”, evaluó.

Luego, el intendente añadió que lo que se debería hacer ahora es dividir las propuestas para superar la situación dado que “el problema lo tenemos todos, y es parecido, pero las soluciones de Vicente López seguramente pueden ser distintas a las de La Matanza”.

Jorge Macri: “No hay lugar para especular si te engrampan en la foto que no querías”

En la entrevista con LN+, Jorge Macri también recordó las dos fotos incómodas en las que quedó en el medio: en el anuncio de la quita de la coparticipación a la Ciudad y en las primeras conversaciones acerca de postergar las PASO. “Si quieren hacer trampa, va a haber una tercera foto porque yo no puedo suspender lo institucional”, dijo. Y añadió: “No hay lugar para especular si te engrampan en una foto que no querías”.

