A diferencia de sus rivales Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti (socialismo), esta es la primera vez que el radical José Corral compite por la gobernación de Santa Fe. No es un debut sencillo, pero el candidato de Cambiemos se tiene fe: está convencido de que en el interior profundo de la provincia, fuera de los grandes centros urbanos, se extiende un voto solapado que las encuestas no detectan y que apoya a Cambiemos.

"Vamos a dar una sorpresa", sostiene el actual intendente de la capital santafesina, quien vaticina que en las elecciones primarias de mañana el electorado se dividirá en tres tercios y que ese mismo escenario se replicará en las generales del 16 de junio. Por eso descree de que Cambiemos termine fagocitado por una eventual polarización entre el socialismo y el PJ. "Cambiemos hizo una muy buena elección en 2015 y ganó las legislativas de 2017. Estamos plenamente instalados en la provincia", asevera a LA NACION.

-El socialismo gobierna desde hace 12 años en la provincia. ¿Por qué cree que podrá desbancarlo?

-Porque Cambiemos es la propuesta de futuro que plantea los temas no resueltos en la provincia, particularmente la seguridad, un problema que al socialismo se le fue de las manos. Hoy en la provincia tenemos índices de violencia muy por encima de la media nacional; la tasa de homicidios es el triple. Esta inseguridad tiene su raíz en el crimen organizado, en el que se mezclan el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y la trata de personas. Esta espiral de violencia se desató durante la gobernación de Bonfatti y desde entonces nunca bajó. Por eso (Elisa) Carrió no hizo otra cosa que poner los puntos sobre las íes cuando dijo que votar a Bonfatti es votar a Los Monos. El socialismo, y Bonfatti en particular, tiene que rendir cuentas de lo que no hizo en materia de seguridad.

-¿A qué lo atribuye?

-El socialismo siempre negó el problema. Sin ir más lejos, hace unos días Bonfatti dijo que la inseguridad había dejado de ser el principal problema en la provincia y lamentablemente la realidad lo desmintió: en las últimas 36 horas hubo cinco asesinatos en Rosario. Nosotros tenemos propuestas concretas para atacar este problema en conjunto con el gobierno nacional, que ha dado muestras de su decisión de enfrentar al narcotráfico y de colaborar en esta lucha con las provincias, en especial con Santa Fe. El socialismo no aprovechó este apoyo nacional porque, insisto, niega el problema.

-¿Cómo se hace campaña cuando Cambiemos ha perdido imagen pública y aparece más devaluado respecto de 2017?

-Cambiemos representa un conjunto de valores que tanto en 2015 como en 2017 suscitó el apoyo del electorado santafesino porque representó una opción de decencia, de reconocimiento de los problemas y de apego a la ley. Estos valores siguen vigentes como entonces. Es cierto que atravesamos un momento económico difícil, nadie lo niega, pero yo observo que en Santa Fe no hay voluntad de volver atrás.

-¿No teme que una eventual derrota de Cambiemos en Santa Fe afecte todavía más la imagen del Presidente cuando ya se perdió en Río Negro y en Neuquén?

-Estamos seguros de que vamos a hacer una muy buena elección y que vamos a ganar en junio. Porque ponemos sobre la mesa los problemas que ni el socialismo ni el peronismo, en sus 24 años de gobierno en la provincia, pudieron solucionar.

-El peronismo conformó un frente de unidad. ¿Podrá recuperar la provincia?

-Hay un fuerte apoyo del kirchnerismo a las diferentes opciones que presenta el PJ. No creo que los santafesinos elijan al kirchnerismo, que tanto marginó a la provincia. Le puso una pata arriba al campo y discriminó a su gente. Cristina Kirchner tiene una imagen negativa muy consolidada.

-El socialismo es un crítico muy duro del trato que recibe del gobierno de Cambiemos...

-La relación actual de la provincia con el gobierno nacional marcó un contraste enorme respecto de la que tenía con el kirchnerismo. El gobierno de Cambiemos envía puntualmente ese 15 por ciento (de coparticipación) que el kirchnerismo le retenía; además, envió los fondos por el déficit de la caja provincial de jubilaciones, que no mandaba tampoco el kirchnerismo. En la provincia se ven obras pese a las restricciones económicas. No hubo retaceo de fondos, en absoluto. El gobierno de Cambiemos es el más federal y respetuoso de Santa Fe de las últimas décadas.