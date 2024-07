José Luis Espert criticó duramente a Axel Kicillof por perder la inversión de YPF: “Este chico es un collar de sandías”

Escuchar

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert criticó este miércoles en duros términos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que la petrolera YPF y la empresa malaya Petronas anunciaran la decisión de construir una planta de licuefacción en la localidad de Sierra Grande, enRío Negro, en lugar de en Bahía Blanca, que era la otra opción. “Este chico es un collar de sandías”, aseveró el legislador.

Si bien Espert manifestó satisfacción por una gran inversión en la Argentina que está ligada a la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lamentó que no haya sido el turno de la Provincia de Buenos Aires. “El único argumento por el cual esto no se hizo son las anteojeras ideológicas de un inútil esférico de Kicillof, que nos costó a los argentinos 40 mil millones de dólares en juicios en Nueva York por haber estatizado YPF y Aerolíneas Argentinas, haber alterado el cupón PBI, haber pagado de más al Club de París y podría seguir”, enumeró el diputado en diálogo con radio Mitre.

Convencido de que la Provincia no adhiere al RIGI “por un argumento ideológico”, también insistió con que -según él- si lo hubiera hecho, la inversión hubiese sido en Bahía Blanca. Justificó esto al decir que en Río Negro “es más caro” porque “hay que construir un puerto”, que no era el caso de Buenos Aires.

“Este chico es un collar de sandías, ha creado una empresa de salud bonaerense para atender la emergencia de municipios cuando tiene 150 ambulancias arrumbadas en Ensenada que son para atender la emergencia en los municipios. Kicillof es un cáncer para la sociedad argentina”, aseveró Espert.

El diputado José Luis Espert. Marcos Brindicci - LA NACION

“La realidad es que el RIGI es crítico [para la inversión]. El gobernador no brinda ninguna seguridad jurídica. En Río Negro tenés gente que piensa con la cabeza, no con los pies como Kicillof. Además de no adherir al RIGI, es un impresentable”, agregó luego.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de Kicillof sobre que este revés se trata de una “venganza” por parte del presidente Javier Milei, el diputado respondió: “Pero si el que no adhiere al RIGI es él. ¿Dónde está la venganza de Milei? Si el señor es inútil, estas son las consecuencias, ese es el tema de fondo”.

En ese sentido, felicitó al gobierno de Río Negro por adherir al RIGI: “Está perfecto lo que hizo porque va a haber un boom económico. Estas inversiones no te van a pegar en esta segunda parte del año, seguramente a partir del año que viene y todavía más en el 2026″.

La explicación de YPF y Petronas

YPF y Petronas publicaron un comunicado conjunto en el que explican el porqué de la decisión de elegir como locación el puerto de Punta Colorada en la provincia de Río Negro, en lugar de la otra terminal marítima que se estaba analizando.

“Luego de un extenso proceso de evaluación técnico económico que realizaron los equipos profesionales de YPF y Petronas se concluyó que la locación más ventajosa es la de Sierra Grande”, comienza la publicación. Y sigue: “La decisión sobre la locación del proyecto requirió de un trabajo técnico muy minucioso y exhaustivo, tomando toda las variables técnicas, económicas, ambientales, geográficas, fiscales y regulatorias”.

El comunicado de YPF y Petronas.

Las razones de la decisión

En su comunicado, ambas empresas explicaron los motivos que llevaron a la decisión de que la zona de Sierra Grande es “la mejor opción”:

Una menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta

Una mayor profundidad marítima, que disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos

La amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas

La posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada y la sinergia con el desarrollo de infraestructura local con el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur.

Las condiciones regulatorias y fiscales que ofreció esa provincia, “necesarias para el desarrollo del proyecto”

LA NACION